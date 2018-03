CBL estreia Jabuti Entre Autores e Leitores

Aproximar autores de seus leitores e fazer com que a literatura esteja cada vez mais no centro das conversas. É com esses objetivos que a Câmara Brasileira do Livro (CBL) inaugura nesta quinta-feira, 30, a série Jabuti Entre Autores e Leitores, com o escritor Paulo Venturelli, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria infantil com a obra Visita à Baleia, ilustrada por Nelson Cruz.

No encontro, Paulo fará leitura de trechos do livro e conversará com as crianças sobre a experiência de receber o Jabuti e sobre seu trabalho. Haverá oficina de origami, em que os leitores aprenderão a fazer personagens de Visita à Baleia.

A série Jabuti Entre Autores e Leitores será feita em parceria com livrarias, bibliotecas públicas, universidades e centros culturais. O evento com Paulo Venturelli ocorrerá às 16 horas na Livraria da Vila da Alameda Lorena. O segundo encontro, uma conversa entre o escritor Ignácio de Loyola Brandão, a professora Marisa Lajolo, curadora do Jabuti, e o jornalista Gustavo Ranieri Oliveira, editor-chefe da Revista da Cultura, será realizado no dia 3 de agosto, às 19 horas, no Teatro Eva Herz, da Livraria Cultura da Avenida Paulista.

Serviço

Jabuti Entre Autores e Leitores

Com Paulo Venturelli

Dia 30 de julho, às 16 horas

Livraria da Vila – Loja Lorena

Alameda Lorena, 1.731

Com Ignácio de Loyola Brandão

Dia 3 de agosto, às 19 horas

Livaria Cultura – Teatro Eva Herz

Avenida Paulista, 2.073