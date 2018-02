CBL anuncia finalistas do Prêmio Jabuti

Marina Colasanti, Ruth Rocha, Eva Furnari, Renato Moriconi, Ricardo Azevedo, Ana Maria Machado, Stella Maris Rezende e Odilon Moraes são alguns dos autores finalistas do 56º Prêmio Jabuti, cujo resultado da primeira etapa foi divulgado nesta terça-feira, 23, pela Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Nesta fase inicial foram classificados dez finalistas de cada uma das 27 categorias que compõem a premiação. Formado por especialistas, o júri foi indicado pelo Conselho Curador do Jabuti, formado por Marisa Lajolo (curadora), Antonio Carlos Sartini, Frederico Barbosa, Luis Carlos Menezes e Márcia Ligia Guidin.

A segunda fase do prêmio, em que são avaliadas as obras dos finalistas e distribuídas as notas, ocorrerá em 16 de outubro. Serão consideradas vencedoras as três obras que receberem a maior pontuação dos jurados.

Neste ano, a cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti será realizada no Auditório do Ibirapuera, em 18 de novembro. Os premiados em todas as categorias receberão o troféu Jabuti e R$ 3,5 mil. Quem vencer os prêmios Livro do Ano – Ficção e Livro do Ano – Não Ficção serão contemplados com R$ 35 mil, além de uma estatueta dourada.

Confira abaixo os finalistas das categorias Infantil, Juvenil e Ilustração de Livro Infantil:

INFANTIL

Da Guerra dos Mares e das Areias: Fábula Sobre as Marés (Quatro Cantos)

Pedro Veludo

Breve História de um Pequeno Amor (FTD)

Marina Colasanti

A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos (Rocco)

Miriam Leitão

Poemas que Escolhi Para Crianças (Moderna)

Ruth Rocha

Um Caramelo Amarelo Camarada (Edelbra)

Dilan Camargo

Sete Patinhos na Lagoa (Biruta)

Caio Riter

O Saci Epaminondas (Gaivota)

Alan Oliveira

Amarílis (Moderna)

Eva Furnari

Bárbaro (Companhia das Letras)

Renato Moriconi

A Gaiola (Moderna)

Adriana Falcão

Máquinas do Tempo (Callis)

Romont Willy

Menina de Papel (Iluminuras)

Julián Fuks

JUVENIL

Fragosas Brenhas do Mataréu (Ática)

Ricardo Azevedo

Enquanto o Dia Não Chega (Objetiva)

Ana Maria Machado

As Gêmeas da Família (Globo)

Stella Maris Rezende

Uma Escuridão Bonita (Pallas)

Ondjaki

As Cores da Escuridão (FTD)

Ieda de Oliveira

A História do Vai e Vem (Melhoramentos)

Tiago de Melo Andrade

O Escandaloso Teatro das Virtudes (Saraiva)

Marco Túlio Costa

Aos Trancos e Relâmpagos (Iluminuras)

Vilma Arêas

Alguém Tem que Ficar no Gol (SM)

Jorge Fernando dos Santos

Emilio ou Quando se Nasce com um Vulcão ao Lado (Escrita Fina)

Hugo Monteiro Ferreira

Labirinto no Escuro (Positivo)

Luis Dill

IlUSTRAÇÃO DE LIVRO INFANTIL

Bárbaro (Companhia das Letras)

Renato Moriconi

Naninquiá – A Moça Bonita (DCL)

Ciça Fittipaldi

Conselho (Escrita Fina)

Odilon Moraes

As Queixadas (FTD)

Fernando Vilela

Histórias de Bichos (SM)

Lélis

Três Coisas Que eu Gosto (SM)

Daniel Bueno

Esopo – Fábulas Completas (Cosac Naify)

Eduardo Berliner

Abecedário (Poético) de Frutas (Rovelle)

Claudia Simões

Pequenas Guerreiras (FTD)

Taisa Borges

A Vida é um Trem (Sesi)

Alexandre Camanho

Os Invisíveis (Casa da Palavra)

Renato Moriconi

O Amigo de Darwin: Um Jovem Desenhista em Galápagos (Melhoramentos)

Mauricio Negro

