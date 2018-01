‘Carmen: A Grande Pequena Notável’ vence duas categorias do Prêmio FNLIJ 2015

A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) divulgou nesta quarta-feira, 20, a lista das obras escolhidas no Prêmio FNLIJ 2015, que abrange a produção brasileira do ano passado.

O livro Carmen: A Grande Pequena Notável, de Heloisa Seixas, Julia Romeu e Graça Lima, com projeto gráfico de Raquel Matsushita (Edições de Janeiro), recebeu duas premiações: nas categorias Informativo e Melhor Projeto Editorial. A editora Cosac Naify foi a que teve o maior número de livros entre os premiados, 3, seguida pela Companhia das Letrinhas, com 2.

A seguir, os premiados:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Categoria Criança

Orie, texto e ilustrações de Lúcia Hiratsuka, editora Pequena Zahar

Categoria Jovem Hors-Concours

Como Uma Carta de Amor, texto e ilustrações de Marina Colasanti, editora Global

Categoria Jovem

Desequilibristas, texto e ilustrações de Manu Maltez, editora Peirópolis

Categoria Imagem

O Galo e a Raposa, ilustrações de Alexandre Camanho, editora Sesi/SP

Categoria Informativo

Carmen: A Grande Pequena Notável, texto de Heloisa Seixas e Julia Romeu, ilustrações de Graça Lima e projeto gráfico de Raquel Matsushita, editora Edições de Janeiro

Categoria Poesia

O Bicho Alfabeto, poemas de Paulo Leminski e ilustrações de Ziraldo, editora Companhia das Letrinhas

Categoria Livro Brinquedo

O Livro com um Buraco, de Hervé Tullet, editora Cosac Naify

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

Categoria Teatro

Mania de Explicação, texto de Adriana Falcão e Luiz Estellita Lins e ilustrações de Mariana Massarani, editora Salamandra

Categoria Teórico

Ofício da Palavra, organizado por José Eduardo Gonçalves, editora Autêntica

Categoria Reconto

Minimaginário de Andersen, texto de Katia Canton e ilustrações de Salmo Dansa, editora Companhia das Letrinhas

Categoria Literatura em Língua Portuguesa

A Menina do Mar, texto de Sophia de Mello e Breyner Andresen e ilustrações de Veridiana Scarpelli, editora Cosac Naify

Categoria Tradução/Adaptação/Criança

Quatro Contos, texto de E. E. Cummings, com tradução de Claudio Alves Marcondes, e ilustrações de Guazelli, editora Cosac Naify

Categoria Tradução/Adaptação/Informativo

Todo Dia É Dia de Malala, de Rosemary McCarney, com tradução de Adriana de Oliveira Silva, editora Melhoramentos

Categoria Tradução/Adaptação/Jovem

Stefano, texto de Maria Teresa Andruetto, com tradução de Marina Colasanti, editora Global

Categoria Tradução/Adaptação/Reconto

Por Que o Mar É Salgado: Contos Populares da Noruega, de Asbjornsen&Moe, com tradução de Kristin Lie Garrudo, e ilustrações de Cárcamo, editora Berlendis & Vertecchia

Categoria Melhor Ilustração

Os Três Ratos de Chantilly, texto e ilustrações de Alexandre Camanho, editora Pulo do Gato

Categoria Melhor Projeto Editorial

Carmen: A Grande Pequena Notável, texto de Heloisa Seixas e Julia Romeu e ilustrações de Graça Lima, projeto gráfico de Raquel Matsushita, editora Edições de Janeiro

Categoria Prêmio Especial/Criança

Reinações de Narizinho, texto de Monteiro Lobato e ilustrações de Jean Gabriel e J.U. Campos, editora Globo