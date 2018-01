‘Café da Manhã’ questiona estereótipo da velhice

Café da Manhã, livro dos peruanos Micaela Chirif e Gabriel Alayza, recém-lançado pela editora SM, acaba com o estereótipo ainda tão recorrente de que as pessoas mais velhas vivem para a família ou estão abandonadas. Com cenas surreais, os autores questionam a ideia da velhice, constroem uma obra em que texto e imagens são fundamentais para a sua compreensão e – se já não bastasse – divertem seus leitores.

Com as palavras, Micaela e Gabriel narram, em primeira pessoa, a história de uma senhora que mora no litoral e gosta de acordar cedo e preparar seu café da manhã, com frutas, leite, geleia e ovos.

Já as ilustrações mostram que, ao contrário do que o texto dá a entender, ela não está sozinha. Tem a companhia de um polvo roxo, de uma sereia com frutas na cabeça e de um leão-marinho com um minúsculo chapéu, entre outros seres fantásticos. Com eles, toma café, interage e até dança.

As frases que compõem o texto são simples e escritas em letra cursiva. As crianças que estão em processo de alfabetização, saindo da letra bastão, conseguirão ler sozinhas o livro.

Café da Manhã foi selecionado pela Biblioteca Internacional da Juventude, de Munique, para compor o prestigioso catálogo White Ravens.

Serviço

Café da Manhã

Escritora: Micaela Chirif

Ilustrador: Gabriel Alayza

Tradutora: Graziela R. S. Costa Pinto

Editora: SM

Preço: R$ 42