Cachinhos crescidos

Cachinhos Dourados e Um Urso Apenas, da escritora e ilustradora Leigh Hodgkinson, é uma história que se passa 15, talvez 20 anos depois do conto original.

Leigh fala de um urso que salta de uma floresta para um lugar que ele não tem a menor ideia onde é. Ele vê placas, mas não sabe do que se trata; observa luzes piscando, buzinas tocando alto, sem imaginar o que são de fato. Assustado, com as pernas tremendo, ele decide entrar em um lugar chamado Residencial Exclusivo.

O urso passa por uma porta giratória, entra em um elevador e, quando percebe, está em um lugar bem mais agradável: não há barulho nem sujeira. Faminto, ele prova água do aquário de um peixe e comida de gato, pensando se tratar de um mingau. Cansado, se deita em uma banheira, numa cama cor de rosa e, por fim, adormece.

Ele acorda com vozes de pessoas e, para sua surpresa, reconhece a mãe da família.

O desfecho é original e as ilustrações, muito divertidas. A obra foi indicada na lista das 50 melhores leituras de verão do jornal inglês The Independent.

Serviço

Cachinhos Dourados e Um Urso Apenas

Escritora e ilustradora: Leigh Hodgkinson

Tradução: Gilda de Aquino

Editora: Brinque-Book

Preço: R$ 30,50