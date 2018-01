‘Brasil de Fio a Pavio’ homenageia flora, fauna e cultura brasileiras

Quer conhecer o Brasil sem sair do lugar, só usando a imaginação?

Pois então você precisa ler o livro Brasil de Fio a Pavio, do escritor e ilustrador Gilles Eduar, lançado recentemente pela Editora Ática.

A primeira coisa que chama a atenção é o tamanho da obra: ela é maior do que a maioria dos livros feitos para crianças. Logo na capa, coloridíssima, você conhecerá os personagens da história – um jacaré, uma capivara e uma arara. São eles que conduzirão os leitores pelos 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em cada página dupla, um Estado (ou a capital do País) é apresentado. Aqui, não há uma narrativa com começo, meio e fim, como estamos acostumados. Seis ilustrações apresentam o Estado em questão. Há mapas para localizá-lo, bandeira para identificá-lo e ilustrações que retratam lugares importantes. Frases dos personagens mostram a reação deles diante da descoberta. O livro é interativo – há perguntas para serem respondidas pelas crianças ao longo de toda a obra.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

Também no Twitter: Siga!

E agora no Instagram: Acompanhe!

A viagem começa pelo Distrito Federal, onde os leitores conhecerão a seriema, os buritis e o uiraçu-verdadeiro. E detalhes, Gilles Eduar mostra os azulejos de Athos Bulcão, a sempre-viva e os jardins de Burle Marx. Um capricho só.

Foto: Parque Nacional do Monte Roraima

De lá, os três amigos partem para Goiás, Tocantis, Pará… numa longa jornada que destrincha todo o Brasil, com suas cores, sua rica e variada cultura, seus moradores. São Paulo surge cheia de prédios, gigante, com um helicóptero que leva os personagens. Lá estão as plantações de laranja que preenchem o interior, o Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, o sabiá-laranjeira, o cuscuz paulista e o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o Petar.

No fim do livro há informações sobre todas os bichos, plantas, lugares e comidas típicas retratadas no livro, além de um dicionário com expressões locais e as respostas dos desafios.

Gilles Eduar já esteve nesta Estante de Letrinhas, com E Agora, Papagaio?

Mês das crianças. Para festejar o mês das crianças, o Estante de Letrinhas terá em outubro uma programação especial (clique aqui para conhecer), e uma das ações é para dar visibilidade à literatura infantil e aos livros. Poste no Facebook ou no Instagram uma foto sua lendo para seu filho, sobrinho ou para uma criança querida com #estantedeletrinhas. Vale também uma imagem da criança lendo ou mostrando seu livro preferido. Não esqueça que deixar seu nome, o da criança e marcar a foto com #estantedeletrinhas. As imagens mais bacanas serão divulgadas por aqui. Bora participar?

Serviço

Brasil de Fio a Pavio

Autor: Gilles Eduar

Editora: Ática

Faixa etária sugerida: A partir dos 6 anos

Preço: R$ 48,90