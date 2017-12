Bináh abre inscrições para cursos sobre livro ilustrado e arte

O Bináh – Espaço de Arte, dos artistas plásticos e escritores Stela Barbieri e Fernando Vilela, está com as inscrições abertas para uma série de encontros, workshops e cursos sobre arte, livro ilustrado e literatura que serão realizados ao longo deste semestre.

A programação deste ano recomeça no dia 19 (sexta-feira da semana que vem), com o encontro gratuito

Livro de Artista e Livro Ilustrado, com Stela, Vilela e o escritor e ilustrador Odilon Moraes, das 20 às 22 horas. Nele, os três abordarão questões sobre linguagem e processos de criação nos dois tipos de publicação.

Em seguida, entre os dias 26 e 28, haverá o workshop Uma Pequena História do Livro Ilustrado, também com Moraes, que discutirá o conceito de livro ilustrado e apresentará um panorama histórico da evolução do gênero do século XIX até hoje. Haverá aulas expositivas, leituras e discussões sobre aspectos característicos do gênero e suas afinidades com outras áreas. O workshop ocorrerá nos dias 26, das 18h30 às 21h30, 27, das 10h às 18h, e 28, das 9h às 12h, e custa R$ 320.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

Também serão realizados nove cursos, com temas e cargas horárias variadas. A data de dois deles ainda será definida. Confira a seguir:

LEITURA DE IMAGEM

Stela Barbieri e equipe

Período: De 10 a 24 de março, às quintas-feiras, das 19h às 22h

Valor: R$ 320

BERILIMBAU, ATELIÊ PARA CRIANÇAS – para crianças a partir de 3 anos

Stela Barbieri e equipe

Período: De 8 de março a 26 de abril, às terças-feiras, das 9h às 11h

Valor: R$ 320 por mês

IMAGEM NARRATIVA E ILUSTRAÇÃO DE LIVROS

Odilon Moraes e Fernando Vilela

Período: De 5 de abril a 21 de junho, às terças-feiras, das 18h30 às 21h30

Valor: R$ 320 por mês

A MATERIALIDADE COMO SUJEITO

Stela Barbieri e equipe

Período: Nas quintas-feiras 7 e 14 de abril, das 19h às 22h

Valor: R$ 320

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS

Stela Barbieri e equipe

Período: Nas quintas-feiras 5 e 12 de maio, das 19h às 22h

Valor: R$ 320

INDÍCIOS, SINAIS E ANOTAÇÕES – DESENHOS E ENUNCIADOS DE LEONARDO DA VINCI

Edith Derdyk

Período: Nas segundas-feiras de junho, das 19h às 22h

Valor: R$ 320,00

ESPAÇO COMO SUPORTE

Stela Barbieri e equipe

Período: Nas quintas-feiras de junho, das 19h às 22h

Valor: R$ 320

A INVENÇÃO DO LIVRO ILUSTRADO NOS OLHARES DO AUTOR, ILUSTRADOR, EDITOR E DESIGNER

Isabel Coelho, Stela Barbieri, Fernando Vilela e um designer convidado

Data a confirmar – Serão quatro encontros

Valor: R$ 320

ENCONTROS LITERÁRIOS COM PAIS E EDUCADORES

Licia Breim e Stela Barbieri

Data a confirmar – Serão cinco encontros

Valor: R$ 320

Idealizadores do Bináh, Stela e Vilela têm dezenas de livros publicados no Brasil e no exterior, em parceria e separadamente. Artista plástica, educadora, escritora e contadora de histórias, Stela foi curadora do Educativo da Bienal de Artes de São Paulo e diretora da Ação Educativa do Instituto Tomie Ohtake. É assessora de artes da educação infantil e ensino fundamental na escola Vera Cruz e presta assessoria para outros colégios. Também coordena o curso de Pós-Graduação em Museus e Instituições Culturais, do Instituto Singularidades. Artista plástico, o escritor e ilustrador Vilela trabalha com linguagens variadas, como gravura, fotografia, escultura e pintura e tem predileção por grandes formatos. Ilustrou mais de 60 livros, 13 dos quais de sua autoria.

Outras informações sobre os cursos podem ser obtidas pelos telefones (11) 3875-6008 e (11) 3467-4387 ou por meio do e-mail contato@binahespacodearte.com.br. O Bináh fica na Rua Bento Vieira de Barros, 181, na Vila Romana, zona oeste de São Paulo.

Stela, Vilela e Moraes já estiveram outras vezes nesta Estante de Letrinhas, com O Jabuti, a Baleia e a Anta, Três Tigres Tristes, O Voo de Vadinho, Abrapracabra!, Mônica é Daltônica?, Lá e Aqui e A Fome do Lobo.