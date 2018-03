Bichos e biomas

A Noite dos Bichos – Um Livro Que Amanhece, da escritora e ilustradora Julia Wauters, é feito para quem gosta de animais: dos mais comuns, como gato, rato, rinoceronte e esquilo, até os mais desconhecidos (pelo menos para mim), como bericídeo, lugre, gaio-comum e zibelina.

O livro é dividido em cinco partes. Em cada uma delas, a escritora retrata os animais no raiar do dia, à tarde e ao anoitecer em diferentes biomas – na savana africana, na taiga russa, na selva amazônica, no oceano e em uma floresta europeia. Os leitores descobrirão quais bichos têm hábitos noturnos e quais ficam acordados durante o dia.

Mas o ponto alto de A Noite dos Bichos são as ilustrações e o projeto gráfico. Os animais são incríveis, e o livro intercala páginas em acetato azul, marrom e transparente, para contrapor a noite do dia. Ao fim, há uma página dupla com os mais de cem bichos retratados e seus nomes. Dá vontade de ler de novo e procurá-los um a um.

Serviço

A Noite dos Bichos – Um Livro Que Amanhece

Escritora e ilustradora: Julia Wauters

Editora: Ática

Preço: R$ 44,90