Biblioteca Nacional recebe exposição sobre ilustração brasileira

Depois de passar por Bolonha, Moscou, São Petersburgo e São Paulo, a exposição Brasil: Incontáveis Linhas, Incontáveis Histórias, Um Panorama da Ilustração Brasileira chegou ao Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional. A mostra reúne importantes obras da Biblioteca Nacional e trabalhos dos 55 ilustradores brasileiros selecionados para a 51.ª Feira do Livro para Crianças de Bolonha, realizada em março de 2014 (mais informações abaixo). A visitação segue até fevereiro de 2015.

Com curadoria da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), a exposição homenageia dois importantes nomes da ilustração brasileira: Ziraldo e Roger Mello. A mostra Roger Mello e Seus Jardins, realizada pela FNLIJ em comemoração ao Prêmio Hans Christian Andersen 2014, foi agregada ao evento.

Nesta segunda-feira, 17, ocorrerá a mesa-redonda Um Passeio Pelo Tempo: Primórdios da Ilustração no Brasil, debate que integra o ciclo de eventos ligado à exposição, com os professores Graça Lima e Alexandre Guedes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Por iniciativa dos ministérios da Cultura e das Relações Exteriores, a exposição, após passar por Bolonha, foi apresentada na Biblioteca Infantil de Moscou, na Biblioteca Central Lermontov de São Petersburgo e na 23.ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada em agosto deste ano.

Participam da mostra Alcy Linares, Ale Abreu, André Neves, Andrés Sandoval, Angela Lago, Cárcamo, Caulos, Ciça Fitipaldi, Cláudio Martins, Daniel Bueno, Eduardo Albini, Eliardo França, Elizabeth Teixeira, Elma, Eva Furnari, Fernando Vilela, Geraldo Valério, Gilles Eduar, Graça Lima, Grupo Matizes Dumont, Guazzelli, Guto Lacaz, Guto Lins, Helena Alexandrino, Ivan Zigg, Jean-Claude Alphen, Jô Oliveira, Laurabeatriz, Laurent Cardon, Lelis, Luiz Maia, Manu Maltez, Marcelo Cipis, Marcelo Pimentel, Marcelo Xavier, Maria Eugênia, Mariana Massarani, Marilda Castanha, Maurício Negro, Michelle Iacocca, Nelson Cruz, Odilon Moraes, Regina Coeli Rennó, Renato Alarcão, Renato Moriconi, Ricardo Azevedo, Roger Mello e Rogério Borges.

Serviço

Onde: Fundação Biblioteca Nacional – Espaço Cultural Eliseu Visconti

Endereço: Rua México, s/n – Centro – Rio de Janeiro

Entrada franca