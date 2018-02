Biblioteca Monteiro Lobato estreia projeto Histórias do Mundo

Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, Cinderela, O Patinho Feito, Branca de Neve… As histórias que ganharam vida nas mãos de escritores europeus rodaram o mundo e são as mais conhecidas entre as crianças no Ocidente. E da Grécia, Rússia, Japão ou China, você conhece algum conto? E da Índia, Austrália ou África? Provavelmente não.

Para nos ajudar a sanar essa lacuna, a Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato, em São Paulo, abre nesta terça-feira, dia 4, o projeto Histórias do Mundo, com contos desses países que citei acima. Haverá também dois dias dedicados à literatura brasileira, com foco em histórias indígenas e nas do escritor Monteiro Lobato, homenageado pela biblioteca – a primeira no Brasil especializada em literatura infantojuvenil.

Nesta semana, a programação começa nesta terça-feira e vai até sexta, sempre pela manhã. Primeiro, haverá uma contação de história e depois, um filme que de alguma forma dialoga com o país dos contos apresentados. Na semana que vem, a estrutura é a mesma, mas a programação ocorre à tarde. No dia 14, a programação é especial: das 8h30 às 15h30, com filmes, histórias, oficinas e peça de teatro.

Confira dias, horários e atividades:

4 de agosto

9h – Contação de histórias: Grécia e Rússia

10h – Filme: Anastasia

5 de agosto

9h – Contação de histórias: Japão e China

10h – Filme: Mulan

6 de agosto

9h – Contação de histórias: Índia

10h – Filme: Mogli, o Menino Lobo

7 de agosto

9h – Contação de histórias: Austrália

10h – Filme: Procurando Nemo

11 de agosto

14h – Contação de histórias: países africanos

15h – Filme: Kiriku e A Feiticeira

12 de agosto

14h – Contação de histórias: Brasil – histórias indígenas

13 de agosto

14h – Contação de histórias: Brasil – histórias de Monteiro Lobato

14 de agosto – encerramento especial

8h30 – Filme: Hércules

10h – Contação de histórias – O Fio de Meada, com o grupo Pranayama

12h – Filme: Zarafa

14h – Oficina de origami e de bonecas Abayomi

15h30 – Peça: Violeta, a Menina Leitora, com o grupo Oba! de Teatro

A Biblioteca Monteiro Lobato já esteve outras vezes nesta Estante de Letrinhas, com um piquenique literário, o carnaval do Marquês de Rabicó e o bloco das Emílias e dos Viscondes.

Serviço

Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato

Rua General Jardim, 485 – Vila Buarque – São Paulo