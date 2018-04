Biblioteca Mário de Andrade faz vaquinha para construir espaço para crianças

A Biblioteca Mário de Andrade, equipamento cultural da Prefeitura de São Paulo, iniciou uma campanha de arrecadação de recursos para construir o espaço A Flor Amarela, direcionado às crianças. A expectativa é levantar R$ 150 mil nos próximos 12 dias – até agora a vaquinha conseguiu reunir 10% do valor.

O espaço, que homenageará a escritora Cecília Meirelles, autora do poema A Flor Amarela (confira abaixo), terá móveis para receber crianças de até 10 anos e câmeras, para que os pais se sintam seguros para circular pelas outras áreas da biblioteca enquanto seus filhos aproveitam a sala. Localizada na região central, a Mário de Andrade é a única biblioteca na América Latina a funcionar 24 horas por dia.

É possível contribuir com valores a partir de R$ 10, por meio do Kickante. Quem doar o valor mínimo, receberá um cartão especial de agradecimento. Quem contribuir com R$ 15 ganhará um calendário exclusivo; com R$ 25, um caderninho da biblioteca; com R$ 60, um livro de uma editora parceira (Carochinha, Moderna, Brinque-Book, Pulo do Gato e ÔZé) e um marcador de página da campanha. Quem doar valores mais elevados, receberá fotografias e gravuras. A campanha começou na gestão do diretor Luiz Armando Bagolin, professor da Universidade de São Paulo (USP) – com a entrada de André Sturm como secretário municipal de Cultura, o editor Charles Cosac assumirá o posto.

Inaugurado em 1926, o equipamento funcionou primeiro na Rua 7 de Abril e se chamava Biblioteca Municipal de São Paulo (clique aqui para ver o Acervo Estado).

O prédio na Consolação foi construído na gestão Prestes Maia e em 1960 recebeu o nome Mário de Andrade. Em 2007, passou por uma grande reforma e foi reaberta em 2011. Segunda maior biblioteca do Brasil – atrás apenas da Biblioteca Nacional –, a Mário de Andrade conta com um acervo de 327 mil livros, sendo 51 mil raros.

Serviço

Biblioteca Mário de Andrade

Rua da Consolação, 94

Telefone: 3775-0002