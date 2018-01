Biblioteca de São Paulo faz bate-papo com Ricardo Azevedo

A Biblioteca de São Paulo promove neste sábado, 18, às 11 horas, um bate-papo com o escritor e ilustrador Ricardo Azevedo, dentro do programa Segundas Intenções. A conversa será mediada pela jornalista Mona Dorf.

Estudioso de literatura e poesia, do uso da literatura na escola, de cultura e música popular e de ilustração de livros, Azevedo é autor de mais de cem livros infantojuvenis e ganhador de diversos prêmios, entre eles, cinco Jabutis, com as obras Alguma Coisa (FTD), Maria Gomes (Scipione), Dezenove Poemas Desengonçados (Ática), A Outra Enciclopédia Canina (Companhia das Letrinhas) e Fragosas Brenhas do Materéu (Ática) – este divulgado nesta quinta-feira, 16.

O Segundas Intenções é um programa mensal que coloca escritores em contato com leitores. Entre os nomes que já participaram do evento estão Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Milton Hatoum, Fernando Morais, Ignácio de Loyola Brandão, Ferréz, Xico Sá e Sérgio Vaz. A curadoria é de Manuel da Costa Pinto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço

Segundas Intenções com Ricardo Azevedo

Quando: Sábado, dia 18, às 11 horas

Onde: Biblioteca de São Paulo, na Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, em São Paulo (ao lado da estação Carandiru do Metrô)

Inscrições: Gratuitas, podem ser feitas pelo e-mail agenda@bsp.org.br ou no balcão de atendimento da biblioteca

** Gostou? Compartilhe! Siga o blog Estante de Letrinhas no Facebook