Autora italiana discute o jeito que olhamos para a vida

O jeito que a gente acorda determina como será o dia? Ou tudo depende do nosso olhar? Hoje, da escritora e ilustradora italiana Eva Montanari, recém-lançado pela editora Jujuba, trata dessas questões. E de outras.

Contada com poucas palavras e desenhos feitos a lápis, a história começa com um homem dentro de um carro, meio tenso meio preocupado. Em seguida, Eva descreve como diversas pessoas amanheceram hoje. Uma estava aborrecida, outra triste. Há quem estivesse inquieta, com dor de cabeça e até uma terrível coceira nas costas.

Nada parecia bem. Com um recurso gráfico simples e bem utilizado, Eva mostra, porém, que tudo pode ser diferente.

A autora brinca com o contraste do grafite, do lápis, com o laranja, cor que predomina, com sutileza, e às vezes divide a atenção, ora com o vermelho ora com o amarelo. Os espaços, aqui beges, dão pausa, ajudam na reflexão.

E você, como quer que seja seu hoje?

Serviço

Hoje

Escritora e ilustradora: Eva Montanari

Tradutor: Peter O’Sagae

Editora: Jujuba

Preço: R$ 40 (capa dura)