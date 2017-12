As leituras múltiplas do livro-imagem ‘Dois Passarinhos’

Adoro livros que têm várias camadas de leitura. O premiado livro-imagem Dois Passarinhos, do autor colombiano Dipacho, lançado pela editora Pulo do Gato, é assim.

Aparentemente, a história é simples. Dois passarinhos, que dividem os galhos de uma mesma árvore, começam a levar objetos para a morada. O branco pega uma luminária e o preto, um livro; o branco descola um vaso sanitário e o preto, um notebook.

A cada virar de página, o leitor descobre novos objetos, todos facilmente encontrados em uma casa. Até que os galhos ficam cheios e… O desfecho da narrativa é inesperado.

Ao longo de quase todo o livro, o tronco da árvore está no centro, na linha que divide as páginas duplas. Assim, sempre que o leitor vira uma página, seu olhar é convidado a procurar quais novos objetos foram levados pelos passarinhos. Essa estrutura só é quebrada quando Dipacho nos mostra como os personagens utilizam as coisas levadas para a árvore, subvertendo a relação espacial criada até então.

Para um leitor mais crescido, a história pode suscitar questões – e discussões – em torno da competição, do consumo exagerado que permeia nossos dias e das consequências para a natureza.

Dipacho nasceu Diego Francisco Sánchez Rodríguez em 1984, em Bogotá, na Colômbia. Dois Passarinhos integra a lista de honra do International Board on Book for Young People (IBBY) e foi escolhido para fazer parte da Internationale Jugendbibliothek (IJB) – a mais importante biblioteca de literatura infantil e juvenil do mundo, em Munique, na Alemanha, por meio do catálogo White Ravens. Também recebeu prêmios na Colômbia, Coreia e Venezuela.

