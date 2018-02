As ilustrações de Dalí para ‘Alice no País das Maravilhas’

Este 2015 começa nesta Estante de Letrinhas com uma mistura de arte e literatura…

Você se lembra qual foi o primeiro desenho que viu da menina Alice, do País das Maravilhas? A tarefa é difícil para a maioria dos leitores por um motivo simples: existem milhares de edições do livro de Lewis Carrol, publicado pela primeira vez em 1865, e elas têm diferentes ilustradores. Na sua cabeça pode ter ficado ainda a clássica imagem de Alice criada pela Disney, em 1951. Ou até a da personagem em jogo de vídeo game.

Pois bem, neste post que abre o ano, quero falar das ilustrações que o pintor surrealista Salvador Dalí fez para uma versão do texto publicada em 1969 – elas podem ser vistas até o dia 11 de janeiro no Instituto Tomie Otake, em São Paulo.

São 13 ilustrações feitas em heliogravura, uma para cada um dos 12 capítulos e outra para a capa. Publicada pela Maecenas Press-Random House, de Nova York, a edição foi distribuída na época como livro do mês. Recentemente, as ilustrações foram digitalizadas pela Galeria William Bennett (veja abaixo uma delas) e um exemplar do livro original foi colocado à venda na Amazon por US$ 12,9 mil.

A exposição de Dalí no Tomie Otake fica aberta até domingo, das 11h às 18h. As senhas, válidas para o dia, podem ser retiradas a partir das 10h, para três horários: 11h, 14h e 17h. As filas estão enormes e permanecem dentro do instituto. Vá munido de bastante paciência.

No Brasil, a mais recente edição de Alice no País das Maravilhas foi lançada pela editora Globo, com ilustrações psicodélicas da artista plástica japonesa Yayoi Kusama.

Serviço

Instituto Tomie Otake

Av. Faria Lima, 201 – entrada pela Rua Coropés – Pinheiros

Telefone: (11) 2245-1900

Entrada gratuita