As histórias por trás de obras de Hokusai, Picasso, Velázquez e Gauguin

Que histórias poderiam haver por trás de obras famosas como Os Três Músicos, de Pablo Picasso; Passatempo, de Paul Gauguin; As Meninas, de Diego Velázquez; e A Grande Onda de Kanagawa, de Katsushika Hokusai? Foi este o desafio que a editora L’Élan vert, de Paris, propôs a escritores e ilustradores franceses e que agora chega ao Brasil pelas mãos da editora Melhoramentos.

Em A Grande Onda, a escritora Véronique Massenot e o ilustrador Bruno Pilorget criaram o casal Aki e Taro, que não conseguiam gerar o tão sonhado filho. Em um dia de inverno, com muito vento e ondas gigantes, um milagre acontece.

Todos os homens do povoado entram em seus barcos para pescar e, quando se preparavam para jogar as redes, um onda enorme se forma, prestes a engoli-los. Eles fecham os olhos e, ao abri-los, veem o mar calmo e ouvem um choro insistente. A onda havia deixado um bebê no barco de Taro. E então, a partir da grande onda retratada na pintura de Hokusai, a história se desenrola.

As ilustrações de Pilorget dialogam em perfeita harmonia com os traços de Hokusai. No fim do livro, há uma reprodução da gravura, de propriedade do Museu Guimet, em Paris. Além de se envolver com a linda história de Véronique, o leitor aprenderá um pouco sobre Hokusai, que, assim como o bebê que chega após um milagre, foi adotado quando criança.

Serviço

A Grande Onda

Baseado na obra A Grande Onda de Kanagawa, de Katsushika Hokusai

Escritora: Véronique Massenot

Ilustrador: Bruno Pilorget

Tradução: Maria Alice Sampaio Doria

Editora: Melhoramentos:

Preço: R$ 35

A Cor da Noite

Baseado na obra Passatempo, de Paul Gauguin

Escritora: Hélène Kérillis

Ilustradora: Vanessa Hié

Tradução: Maria Alice Sampaio Doria

Editora: Melhoramentos:

Preço: R$ 35

Os Três Músicos

Baseado na obra Os Três Músicos, de Pablo Picasso

Escritora: Véronique Massenot

Ilustradora: Vanessa Hié

Tradução: Maria Alice Sampaio Doria

Editora: Melhoramentos

Preço: R$ 35

Eu, a Princesa Margarida

Baseado na obra As Meninas, de Diego Velázquez

Escitora: Christine Beigel

Ilustrador: Xavière Devos

Tradução: Maria Alice Sampaio Doria

Editora: Melhoramentos:

Preço: R$ 35