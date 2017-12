Artista plástica Tatiana Blass estreia na literatura infantil

As pinturas, esculturas, instalações e os vídeos da artista plástica Tatiana Blass rodaram o Brasil e conheceram muitos países nos últimos anos. Foram apresentados em importantes museus e galerias do mundo e ganharam inúmeros prêmios. Agora, o trabalho de Tatiana chega às crianças, em A Família Mobília, que a editora Cosac Naify lança neste sábado, 12, em São Paulo.

A ideia para o livro nasceu durante uma residência artística que Tatiana fez em Londres. Lá, ela produziu desenhos para uma performance em que os atores vestiam roupas-mobílias. O tecido de sofás e tapetes, entre outros objetos de casa, se prolongavam pelo corpo, como se fossem casacos, calças, vestidos. Da performance surgiram as imagens para o livro.

Tatiana criou então uma família formada pelos móveis de uma residência. Brincando com a imobilidade de cadeiras, poltronas, estantes, quadros e mesas, ela trata do uso que fazemos desses objetos. “Na casa da Família Mobília, todos são móveis. No entanto, ninguém consegue se mover direito”, conta, logo no início.

As estampas criadas pela artista para papéis de parede, tapetes, poltronas e sofás são coloridíssimas. Listras, quadriculados, faixas e outros desenhos enfeitam os ambientes.

Os personagens são surreais. A autora conta que Joel Papel de Parede tem de andar encostado na parede para não se rasgar. Teodoro Tapete está por baixo de todos, mas gosta do contato dos pés dos outros moradores, que às vezes funcionam como massagem. Sérgio Sofá, preguiçoso, passa os dias cochilando. Já Albertina Cortina anda nos trilhos, mas, quando o vento bate forte, fica fora de si.

O lançamento de A Família Mobília ocorre neste sábado, 12, a partir das 11 horas, no espaço infantil da Livraria Martins Fontes, que fica Avenida Paulista, 509, perto da Estação Brigadeiro do Metrô. Há convênio com o estacionamento da Rua Manuel da Nóbrega, 85 ou 89.

Com A Família Mobília, a Cosac também lança no mesmo dia e horário Superzeróis, do escritor e ilustrador Marcelo Cips, que já esteve nesta Estante de Letrinhas (veja os links abaixo). Mistura de livro-imagem e livro-brinquedo, Superzeróisé formado por 24 cartas. Cada uma mostra um personagem, com seus poderes e pontos fracos. Abaixo, dá para ter uma ideia do livro:

No lançamento, haverá oficina para as crianças e sessão de autógrafo com os autores.

Serviço

A Família Mobília

Escritora e ilustradora: Tatiana Blass

Editora: Cosac Naify

Preço: R$ 32

Superzeróis

Escritor e ilustrador: Marcelo Cips

Editora: Cosac Naify

Preço: R$ 39,90