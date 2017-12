Arte e poesia entrelaçadas num livro

Sete artistas, sete obras de arte, sete poemas.

Assim é Sete Janelinhas – Meus Primeiros Sete Quadros, livro de Carla Caruso e May Shuravel, da Editora Moderna, que entrelaça arte e poesia.

Carla e May convidam o leitor a abrir as sete janelinhas, uma por vez. Para cada quadro, Carla compõe um poema. Em seguida, apresenta uma pintura, com informações sobre autor, obra, material utilizado e tamanho original. Ao virar a página, o leitor conhece um pouco mais do artista. Uma mistura de literatura com informativo. Nas páginas relacionadas, May utiliza elementos e cores da obra em questão.

Quem se aventurar a abrir as sete janelinhas conhecerá os pintores brasileiros Rodolfo Amoedo (1857-1941), Fulvio Penacchi (1905-1992), Eliseu Visconti (1866-1944), Tarsila do Amaral (1886-1973), Almeida Júnior (1850-1899), Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) e Anita Mafalti (1889-1964).

Serviço

Sete Janelinhas – Meus Primeiros Sete Quadros

Escritora: Carla Caruso

Ilustradora: May Shuravel

Editora: Moderna

Preço: R$ 42