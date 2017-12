Antonhy Browne narra mudanças sob o olhar de uma criança

Qual é o impacto da chegada de um irmãozinho para uma criança?

Tudo Muda, o mais recente lançamento no Brasil do inglês Anthony Browne, trata do tema com originalidade e surrealismo. O livro deixa claro porque o autor – um dos principais nomes contemporâneos da chamada literatura infantil -, é muitas vezes comparado a Lewis Carroll e Maurice Sendak.

Na história, Gregório está em casa sozinho e espera seus pais retornarem. Antes de sair para buscar a mãe, o pai havia dito que “as coisas iam mudar”. Esta frase, enigmática – como outras tantas que dizemos às crianças e são compreensíveis apenas para nós –, parece despertar a imaginação do garoto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

O menino, então, começa a ver objetos de seu cotidiano se transformarem: a chaleira ganha contornos de um gato, sua pantufa adquire asas, a pia do banheiro parece ter nariz e boca, o sofá surge com mãos de um gorila, animal que frequentemente está nas histórias de Browne. Como em outras de suas obras, o inglês criou uma criança protagonista sensível e solitária.

Neste livro, não basta apenas ler o texto – é preciso ler também as imagens. Cada linguagem conta um pouco da história, e é no entrelaçamento das duas que Browne traça sua narrativa.

As ilustrações são realistas, quase fotográficas, surreais e cheias de metáforas. A obra de Browne é marcada por referências a obras de arte e, neste livro, ele cita o pintor holandês pós-impressionista Vicent Van Gogh e sua obra Noite Estrelada.

Livros ilustrados são para pessoas de qualquer idade, e não livros para serem deixados para trás conforme envelhecemos. Os melhores livros deixam uma lacuna tentadora entre as figuras e as palavras, uma lacuna que é preenchida com a imaginação do autor, o que acrescenta muito entusiasmo à experiência do livro.”

Reconhecido no exterior e no Brasil, Browne já publicou mais de 40 livros. Em 2000, recebeu o prêmio Hans Christian Andersen, o mais importante da literatura infantil mundial.

Browne já esteve nesta Estante, com Vozes no Parque. Há pouco mais de um ano, o Caderno 2 publicou uma reportagem sobre a obra do inglês publicada no Brasil (clique aqui para ler).

Serviço

Tudo Muda

Autor: Anthony Browne

Tradutor: Clarice Duque Estrada

Editora: Pequena Zahar

Preço: R$ 44,90