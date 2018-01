‘Alfabarte’ pede ajuda do leitor para achar letras em obras de arte

Alfabarte é um livro para crianças pequenas, que estão aprendendo a identificar as letras do alfabeto, mas também para as um pouco maiores, que gostam de arte e começam a reconhecer seus artistas preferidos.

Anne Guéry e Olivier Dussutour escolheram obras de pintores das mais variadas escolas e lançaram o desafio: onde está tal letra neste quadro? A missão é fácil em algumas telas e difícil em outras.

Em cada dupla de páginas há informações sobre a obra em questão, com nome do autor e data da produção. Ao fim, o leitor também encontra observações mais detalhadas sobre o quadro.

Entre os artistas que serão desvendados estão Pablo Picasso, Salvador Dalí, Piet Mondrian, Joan Miró, Vassily Kandinsky, Pierro Della Francesca, Giuseppe Arcimboldo e George La Tour, entre outros.

Serviço

Alfabarte

Autores: Anne Guéry e Olivier Dussutour

Tradução: Eduardo Brandão

Editora: Companhia das Letrinhas

Preço: R$ 34,50 (capa dura)

