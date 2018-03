Abrapracabra!, do escritor e ilustrador Fernando Vilela, é um livro em versos engraçadíssimo, cheio de boas sacadas.

A situação é insólita. Um belo dia, uma cabra encontra uma lâmpada encantada e dela sai um gênio que diz: “Pense numa palavra mágica, mas cuidado ao falar. O desejo imaginado, ela irá realizar”. Com calma, concentrada, a cabra solta: “Abrapracabra!”. Do nada, surge uma porta.

A partir de então, a cabra inicia uma viagem por várias partes do mundo. O primeiro lugar ao qual a porta a leva é o Polo Norte, onde ela encontra um grande urso-polar. Com medo de morrer congelada, a cabra repete a palavra mágica e um novo portal se abre. Ela cai então no Egito, com o urso-polar no seu cangote. Lá, conhecem um camelo. Assustada com a possibilidade de virar comida, a cabra fala “abrapracabra!” e um novo portal se abre…

As ilustrações também são de tirar o fôlego, em especial as dos animais entrando nos portais.

Outro atrativo do livro são as portas, que se abrem de verdade, feitas com pequenas abas de papel. No fim há um mapa mundi que ajuda a criança a localizar por onde os bichos passaram. Fala do sertão nordestino, do Pantanal e do Oceano Atlântico, entre outros.

Artista plástico, escritor, ilustrador e educador, Vilela já ilustrou mais de 60 livros, dos quais 13 também produziu o texto. Entre os meus preferidos estão Lampião e Lancelote (Editora CosacNaify, 2006) e Comilança (Editora DCL, 2008). Recebeu diversos prêmios, entre eles os da Fundação Nacional do Livro Infantil e Jabuti. Em 2008, integrou a lista de honra do International Book Board for Young People (IBBY).

Serviço

Abrapracabra!

Escritor e ilustrador: Fernando Vilela

Editora: Brinque-Book

Preço: R$ 33,20