A vida de um vagalume e a arte de Fernando Vilela

O Voo de Vadinho, recém-lançado pela editora Pequena Zahar, encanta pela história simples, com um final inusitado, e pelas ilustrações de Fernando Vilela.

Poeta e professor de literatura francesa na Universidade de São Paulo (USP), Álvaro Faleiros conta um dia na vida do vagalume Vadinho, que começa assim:

“Vadinho desperta sempre devagarinho

E quando o dia vem…

Recomeça o seu caminho

Sem saber ainda muito bem

Qual será o seu destino.”

Em cada página, Vadinho encontra outros insetos: Cri-cris, o grilo; Bárbara, a barata; Milena, a minhoca; Mariana, a mosquinha de banana; Olga, a pulga; Lívia, a libélula; Marieta, a borboleta; Zizi, a muriçoca; Zito, o mosquito; e Totonho, o piolho. Interage com eles, em versos, e segue seu voo.

Até que, ao longe, Vadinho vê uma fogueira. E uma faísca ilumina o seu coração. O final, bom, é para os fortes.

Para contar a história, o artista plástico e escritor Fernando Vilela fez desenhos, gravuras em madeira e carimbos de borracha produzidos exclusivamente para o livro. Depois, no computador, montou as imagens e aplicou as cores, que se alteram entre os tons vivos, para o dia, e os mais escuros, para a noite.

Autor de 15 livros para crianças e jovens, Vilela já ilustrou mais de 60 obras para editoras nacionais e estrangeiras. Foi premiado três vezes com o Prêmio Jabuti, duas delas com Lampião e Lancelote, nas categorias Melhor Ilustração de Livro Infantil e Melhor Livro Infantil. Artista plástico, Vilela já expôs no Brasil e no exterior e tem obras no MoMA, em Nova York, na Pinacoteca do Estado de São Paulo e no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.

Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de Vilela não pode perder a exposição O Mar Que Atravessamos, que abre neste 3 de setembro, às 20 horas, e ficará em cartaz até o dia 11 de outubro, na Galeria Virgilio, em São Paulo (outras informações abaixo).

Serviços

O Voo de Vadinho

Escritor: Álvaro Faleiros

Ilustrador: Fernando Vilela

Editora: Pequena Vilela

Preço: R$ 44,90 (capa dura)

O Mar Que Atravessamos

Quando: De 4 de setembro a 11 de outubro

Horário: De segunda a sexta, das 11h às 19h, e sábado, das 11h às 17h

Onde: Galeria Virgilio, na R. Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 426, São Paulo

Telefone: (11) 2373-2999

