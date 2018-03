A Serra da Capivara e os seus encantos

A menina Maria embarga para a Serra da Capivara, no Piauí, com sua mãe, que vai a trabalho para o local. Ao longo da viagem, ela compartilha as descobertas com o pai, por meio de cartas, mensagens.

Com uma linguagem simples, direta, a escritora Denise Crispun conta em serradacapivara.com – Os Incríveis Desenhos Desses Homens Misteriosos, da Global Editora, que na Serra havia mastodontes, tatus gigantes, preguiças imensas, ursos e muitos outros animais. “Sabe aquele filme Jurassic Park, que nós vimos juntos? Eu não fazia ideia, mas aqui no Brasil também temos o nosso”, escreve a menina para o pai.

Maria fala sobre o calor na região, o trabalho dos arqueólogos. Também destaca as pinturas registradas nas cavernas: a tinta utilizada, o tipo de desenho, os significados.

Além de um texto bastante informativo, serradacapivara.com tem lindos desenhos da ilustradora Mariana Massarani, além de fotografias da Serra.

Serviço

serradacapivara.com – Os Incríveis Desenhos Desses Homens Misteriosos

Escritora: Denise Crispun

Ilustradora: Mariana Massarani

Editora: Global

Preço: R$ 29,90