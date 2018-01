A separação dos pais: com dor e poesia

Lá e Aqui, lançamento da editora Pequena Zahar, é um livro pequeno no formato, mas grande no afeto.

Nele, a escritora Carolina Moreyra e o ilustrador Odilon Moraes tratam de separação. Mas não assim, de supetão. Falavam devagarinho, com delicadeza, com tempo para o respiro e a reflexão.

Cada frase, simples na construção, mas cheia de verdade, ocupa uma das páginas duplas da pequena edição. Com o texto, surgem, de mansinho, os desenhos de Odilon, que ora são singelos ora ocupam todos os espaço, como acontece nas situações que nos dominam.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O menino protagonista mostra a vida antes da separação. Tinha uma casa com sapos no jardim e árvore com passarinho, dois cachorros, um lago com peixes e flores. Um pai e uma mãe.

“Um dia, a casa se afogou.

Os cachorros fugiram.

As flores murcharam, o jardim morreu…

… e a casa ficou vazia.

Os peixinhos foram morar nos olhos úmidos da minha mãe.

Os sapos levaram os ensopados pés de papai para longe.”

Carolina fala do luto da separação e mostra, com otimismo, que as vidas se reorganizam.

Lá e Aqui é também para crianças, mas não só. É para quem gosta de poesia, mesmo na hora dor.

Com sua primeira publicação, O Guarda-Chuva do Vovô, também ilustrada por Odilon, Carolina ganhou o Prêmio FNLIJ 2009 de melhor livro para crianças e o de escritor revelação, além do selo White Raven da Biblioteca de Munique. Odilon, um autor colecionador de prêmios, entre eles, dois Jabutis de melhor ilustração, já esteve nesta Estante de Letrinhas, com A Fome do Lobo, na lista de selecionados para Bolonha, na premiação do Jabuti e em muitos outros posts.

Serviço

Lá e Aqui

Escritora: Carolina Moreyra

Ilustradora: Odilon Moraes

Editora: Pequena Zahar

Preço: R$ 39,90; 56 páginas (capa dura)