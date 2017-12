A natureza e os seus mistérios

A magia da natureza e os questionamentos que ela nos provoca são o ponto central do livro De Que Cores São As Cores?, do escritor e ilustrador suíço Marcus Pfister. Com poesia, Pfister faz perguntas que refletem a curiosidade das crianças sobre o que está à sua volta.

Quem colore as flores, que, curvas,

miram o Sol e as chuvas?

Quem ensina a borboleta a voar,

espalhando mil cores pelo ar?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pfister, que estudou na Escola de Artes de Berna e se formou em designer gráfico, cria texturas incríveis em suas ilustrações e usa cores vivas e até brilho. O escritor e ilustrador tem cerca de 50 livros publicados em vários idiomas.

Serviço

De Que Cores São As Cores?

Escritor e ilustrador: Marcus Pfister

Tradutor: Fabiano Calixto

Editora: V&R

Preço: 32,90