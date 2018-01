A inusitada amizade entre um menino e um pato

Pablo é um menino parecido com outros tantos. Mora com os pais e adora animais, apesar de conhecer apenas os, digamos, mais urbanos: cachorro, gato, passarinho e formiga.

A história de O Sapato-Pato de Pablo, do escritor Marcelo Jucá e da ilustradora Andréia Viera, lançamento da Editora SM, começa quando a família viaja para um hotel-fazenda para aproveitar a natureza e entrar em contato com bichos até então desconhecidos pelo menino.

Pablo e os pais olham peixes em uma lagoa e, quando o menino corre para fazer uma foto, acaba mergulhando os pés no barro. Sujo e com os sapatos encharcados, o garoto não vê mais graça no passeio, apesar das tentativas dos pais de animá-lo. Mas é justamente esse acidente que faz Pablo se aproximar de uma pata, de quem fica amigo.

Texto e ilustrações são uma delícia! Jucá escreve com simplicidade, apresenta animais e onomatopeias, e constrói personagens afetuosos, às vezes conversando com o leitor. Com predomínio das várias tonalidades de verde e marrom, os desenhos de Andréia ajudam na construção da história, ora tratando da realidade e ora da imaginação.

O texto de Jucá foi finalista do 11º Prêmio Barco a Vapor de Literatura Infantil e Juvenil, realizado no ano passado.

O Sapato-Pato de Pablo é indicado pela editora para crianças a partir de 8 anos, mas os mais novos também vão gostar.

Serviço

O Sapato-Pato de Pablo

Escritor: Marcelo Jucá

Ilustradora: Andréia Vieira

Editora: SM

Preço: R$ 38