A criança imaginativa da escritora e ilustradora Janaina Tokitaka

Eu é um livro sobre uma das brincadeiras preferidas das crianças: o faz de conta.

Criança imaginativa coloca a chuteira do irmão e vira craque de futebol. Pedala com a bicicleta da prima pelo Japão e pela Inglaterra. Quando pega um livro, devora as palavras e aprende de tudo um pouco. Pode ser pianista ou super-herói ou um cachorro – por que não? Na história, o menino descobre que pode brincar de muitas coisas, mas que gosta mesmo de ser ele mesmo.

Eu é o novo livro da escritora e ilustradora Janaina Tokitaka, que já apareceu nesta Estante de Letrinhas inúmeras vezes. Adoro os desenhos de Janaina, em especial os feitos com aquarela, como estes. Nunca me esqueço a explicação que uma vez ela me deu para a preferência pela técnica. Com a aquarela, há a intenção do ilustrador, mas há também o acaso, que faz com que o desenho ganhe uma forma única de acordo com o trajeto que a tinta faz pelo papel. Lindo, não?

Serviço

Eu

Escritora e ilustradora: Janaina Tokitaka

Editora: Brinque-Book, selo Na Mochila

Preço: R$ 24,90