A Casa Tombada abre pós-graduação O Livro Para a Infância

Da literatura oral aos livros ilustrados, quais foram e quais são os caminhos do livro para a infância? Este é o eixo central da pós-graduação lato sensu O Livro para a Infância: Textos, Imagens e Materialidades, que a A Casa Tombada, em Perdizes, zona oeste de São Paulo, oferece a partir de fevereiro de 2016. Mas a ideia é ir além. Para incentivar mais pesquisas na área da literatura infantil, a pós se propõe a refletir e promover práticas sobre as particularidades deste universo: da produção do livro à mediação de leitura. A Casa Tombada, polo da Faculdade de Conchas (Facon), está com o processo seletivo aberto.

O curso nasceu da parceria do contador de histórias e pesquisador Giuliano Tierno, idealizador de A Casa Tombada, com a jornalista e pesquisadora de literatura infantil Cristiane Rogerio. Os dois se conheceram em 2007, quando Cristiane era editora de Educação e Cultura da revista Crescer, da Editora Globo, e Tierno, sua fonte. Depois de anos de trocas, Cristiane foi estudar com Tierno na primeira turma de uma outra pós, A Arte de Contar Histórias – Abordagens Poética, Literária e Performática, criada por ele em 2010. Após a saída de Cristiane da revista, em 2013, o projeto do segundo curso surgiu com mais força.

Para compor o corpo docente, Cristiane e Tierno, coordenadores pedagógicos da pós, convidaram profissionais envolvidos nas diversas etapas da cadeia do livro. Escritores, ilustradores, promotores de leitura e pessoas que trabalham com formação de educadores fazem parte do grupo (mais informações abaixo). Além das disciplinas que estruturam a grade, serão realizados seminários para ampliar o espaço de discussão.

“O livro para a infância é muito mais do que um instrumento para formar um futuro leitor: nós acreditamos nele como objeto de arte, com valor próprio. A criança ou esta infância de qualquer idade merece viver isso da melhor maneira”, conta Cristiane. “Apostamos em uma academia em que a experiência seja o fundamento. É acadêmico porque tem consistência de pesquisa, mas não é descolado da experiência”, reforça Tierno.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até 12 de fevereiro de 2016. Entre os dias 15 e 17 de fevereiro, os interessados passarão por uma entrevista. A matrícula será realizada nos dias 18 e 19 do mesmo mês. No dia 24 de fevereiro de 2016, a aula inaugural será dada pela escritora e ilustradora Eva Furnari. Na sequência, o curso segue sempre às quartas-feiras, das 19h30 às 22h30, até março de 2018, totalizando 420 horas. A pós, com mensalidade de R$ 537, é direcionada a escritores, ilustradores, editores e designers de livro, pedagogos, professores de escolas ou universidades, bibliotecários, contadores de histórias, mediadores de leitura, jornalistas, divulgadores e interessados em geral pela literatura infantil e pelo livro ilustrado.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

A seguir, confira detalhes sobre as disciplinas:

Uma história da literatura para a infância no ocidente, com a escritora e pesquisadora em língua portuguesa Susana Ramos Ventura (acima). Panorama histórico da literatura infantil européia, pontuando os textos originalmente escritos para adultos, e suas influências na produção até hoje.

Uma história da literatura para a infância no Brasil, com a jornalista e pesquisadora Cristiane Rogerio (acima). A origem da literatura infantil brasileira e as necessidades pedagógicas de uma educação em construção; o papel de Monteiro Lobato; o boom dos anos 70; e a diversidade da produção atual.

Uma história da infância no ocidente, com a pesquisadora e consultora da área de formação de professores Luiza Christov (acima). Leituras e conversas em torno da infância, sob diferentes olhares e vozes, abordando os diversos conceitos com os quais convivemos hoje.

Oralidade e escritura, com os educadores e pesquisadores Giuliano Tierno e Ângela Castelo Branco (acima). As relações entre a oralidade e a escritura com base no repertório prévio dos participantes, na busca da experiência com a palavra de cada um.

O livro, a voz e o corpo, com a atriz e contadora de histórias Letícia Liesenfeld Erdtman (acima). O diálogo entre o objeto livro, a arquitetura corporal e as possibilidades vocais e os caminhos que trazem maior expressividade no ato de se comunicar por meio do livro.

A relação palavra e imagem, com o autor e pesquisador do livro ilustrado Odilon Moraes (acima). Os alunos se conectarão com uma escrita feita, ao mesmo tempo, de palavras e imagens e analisarão as relações entre as duas linguagens.

Metodologia da pesquisa, com Luiza Christov. Com o objetivo de auxiliar os alunos na elaboração do trabalho final do curso, serão debatidas abordagens contemporâneas de pesquisa, destacados procedimentos de levantamento e de análise de informações.

Laboratório de narrativa visual, com a autora e pesquisadora Aline Abre (acima). A oficina mostrará aos alunos recursos para que eles possam pensar em uma narrativa construída por meio de imagens, com referências da história do gênero e também de sua prática.

Laboratório de escrita, com Ângela Castelo Branco. Nesta oficina de criação literária, os alunos farão exercícios de escrita e de reflexão sobre o desafio de escrever para crianças.

Edição de livros, com Cristiane Rogerio. Esta disciplina tratará do mercado editorial do Brasil e no mundo em relação à literatura infantil e juvenil. A disciplina trará convidados para falar sobre a produção do livro e o papel do editor.

O objeto livro, com a arte-educadora e pesquisadora Camila Feltre (acima). Nos encontros, vivências, leituras e diálogos sobre o objeto livro com base em sua materialidade vão explorar formatos, recursos gráficos, papéis e ritmos das páginas que resultam na experiência da leitura.

Escolha e mediação do livro, com as professores, pesquisadoras e escritoras Stela Battaglia e Silvia Oberg (acima). Abordará a importância do livro, compreendido como bem material e simbólico diferenciado, e da leitura na constituição do sujeito, enfocando a necessidade de critérios para a sua seleção.

Os seminários serão compostos por palestras e debates sobre aspectos específicos do universo do livro para a infância, como leitura literária para bebês, a crítica literária para a infância e a relação entre o livro e a narração oral, entre outros temas pertinentes ao universo do livro para a infância.

Serviço

A Casa Tombada – Lugar de Arte, Cultura e Educação

Rua Ministro Godói, 109, em Perdizes

Telefone: (11) 3675-6661

Site: acasatombada.com

Pós-Graduação O Livro Para a Infância: Textos, Imagens e Materialidades

Processo seletivo: até 12 de fevereiro de 2016

Entrevistas com inscritos: de 15 a 17 de fevereiro de 2016

Para se inscrever, clique aqui

Período do curso: De 24 de fevereiro de 2016 a março de 2018

Aulas às quartas-feiras, das 19h30 às 22h30 (420 horas)

Mensalidade: R$ 537

Post atualizado às 19h15 de 16/12