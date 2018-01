A Casa Tombada abre inscrições para nova turma da pós O Livro Para a Infância

Foto: O escritor e ilustrador Odilon de Moraes é professor da pós em A Casa Tombada/Divulgação

A Casa Tombada – Lugar de Arte, Cultura e Educação está com as inscrições abertas para a segunda turma da pós-graduação O Livro Para a Infância: Textos, Imagens e Materialidades. As aulas ocorrerão de 5 de agosto de 2016 a agosto de 2018, sempre às sextas-feiras, das 9 às 12 horas, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. A carga horária do curso é de 380 horas (clique aqui).

Durante dois anos, os alunos cursarão as seguintes disciplinas: Uma história da literatura para a infância no Ocidente e no Brasil, A relação palavra e imagem no livro ilustrado, O livro como objeto, O livro para infância como voz e corpo, Laboratórios de escrita e de narrativa visual, Edição de livros no Brasil e Escolha e mediação de leitura. Também participarão de seminários com temas específicos.

O curso foi desenvolvido pelo contador de histórias e pesquisador Giuliano Tierno, idealizador de A Casa Tombada, e pela jornalista e pesquisadora de literatura infantil Cristiane Rogerio. Editora do site Esconderijos do Tempo, Cristiane foi aluna de Tierno em uma outra pós, A Arte de Contar Histórias – Abordagens Poética, Literária e Performática, criada por ele em 2010, e que também está com inscrições abertas (clique aqui). Polo da Faculdade de Conchas (Facon), A Casa Tombada oferece no total quatro pós-graduações, além de cursos de extensão e livres. Promove ainda grupos de estudo e programação cultural.

Em dezembro do ano passado, quando A Casa Tombada abriu as inscrições para a primeira turma de O Livro Para a Infância, fiz um extenso post sobre o curso, com informações sobre disciplinas e professores (clique aqui).

As inscrições para o processo seletivo desta pós estarão abertas até 12 de junho. Entre os dias 13 e 16, os candidatos passarão por entrevistas. Os aprovados deverão fazer a matrícula de 20 a 23, das 14 às 20 horas. A aula inaugural será com o autor Renato Moriconi, que já esteve algumas vezes nesta Estante de Letrinhas, com O Rei, Uniforme e O Grande Amigo, entre outros.

Serviço

A Casa Tombada – Lugar de Arte, Cultura e Educação

Rua Ministro Godói, 109, em Perdizes

Telefone: (11) 3675-6661

Site: acasatombada.com

Pós-Graduação O Livro Para a Infância: Textos, Imagens e Materialidades

Processo seletivo: até 12 de junho de 2016

Entrevistas com inscritos: de 13 a 16 de junho de 2016

Período do curso: De 5 de agosto de 2016 a agosto de 2018

Aulas às sextas-feiras, das 9 às 12 horas (380 horas)

Custo: 24 parcelas de R$ 537 (5% de desconto para mensalidades pagas até a data de vencimento)