A Casa Tombada abre curso de extensão sobre literatura infantil

“E se as histórias para crianças passassem a ser leitura obrigatória para

adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto

tempo têm tentado ensinar?”

A frase acima, do livro A Maior Flor do Mundo (Cia. das Letrinhas), do escritor José Saramago, é o ponto de partida do curso de extensão O Livro Para a Infância: Literatura, Leitura e Mediação, oferecido por A Casa Tombada, espaço recém-inaugurado em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, para estudos de arte, cultura e educação. A coordenação do curso é da jornalista Cristiane Rogerio, escritora, pesquisadora e criadora do portal Esconderijos do Tempo, que durante oito anos coordenou a lista dos 30 melhores livros infantis do ano da Revista Crescer.

Em oito encontros, Cristiane propõe discutir a literatura feita para crianças com base na experiência que pessoas das mais variadas idades têm com o livro infantil. A aula inaugural, em 23 de setembro, contará com a participação da escritora e ilustradora Eva Furnari, uma das mais importantes autoras brasileiras a produzir para crianças.

Nas aulas seguintes, a pesquisadora apresentará um panorama histórico da literatura infantil no Brasil e no mundo, discutirá a produção e a importância de Monteiro Lobato e abordará os anos 70 e 80 e o politicamente correto nos livros feitos para crianças, entre outros temas.

Serviço

A Casa Tombada

Endereço: Rua Ministro de Godoy, 109 – Perdizes

Curso de extensão: O Livro Para a Infância: Literatura, Leitura e Mediação

Organização: Cristiane Rogerio

Datas: 23 e 30/9; 7, 14, 21 e 28/10; 4 e 11/11 (sempre às quartas-feiras), das 19h às 22h

Público-alvo: Educadores, contadores de histórias, escritores, artistas, pesquisadores e interessados na temática

Valor: R$ 480 (em 2 vezes)

Para outras informações: acasatombada.cursoslivres@gmail.com