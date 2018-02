A ideia para um livro nasce em qualquer lugar. Ao ver duas crianças pintando e conversando sobre a cor da água em uma livraria, Janaina Tokitaka pensou em escrever sobre o assunto. Em Aquarela, a escritora e ilustradora transformou a água e suas cores em personagens principais.

Com muita poesia, Janaina questiona os que dizem que a água é transparente. Lembra da água da lagoa, do oceano, da cachoeira, também daquela que esconde sereias e navios-piratas. Fala ainda do tom da água quando o sol incide sobre ela, da água que vira neve e que, dizem os esquimós, tem mais de mil cores.

Apaixonada por aquarela desde criança, Janaina faz das ilustrações uma poesia a parte, sofisticada, para sorrir os olhos das crianças e dos adultos.

Serviço

Aquarela

Editora Brinque-Book

Escritora e ilustradora: Janaina Tokitaka

Preço: R$ 25