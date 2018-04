9 livros para crianças sobre a África

Feliz ano novo, queridos leitores!

Passadas as festas, este blog retoma neste domingo sua programação normal. Este ano é muito especial para o Estante de Letrinhas – em maio, faz cinco anos que este espaço foi aberto no portal do Estadão para divulgar e promover a literatura infantil de qualidade produzida no Brasil e no exterior.

Neste primeiro post de 2017, vocês conhecerão uma série de livros para crianças que abordam a África de alguma forma. Este foi o tema da coluna Estante de Letrinhas na Rádio Estadão da semana passada. Quem não ouviu e quiser conferir, é só clicar abaixo:

Na rádio, falei sobre esses três livros:

Africanos – Bicho da Terra dos Bichos

Autores: Lalau e Laurabeatriz

Editora: SM

Preço: Cerca de R$ 42

África – Contos do Rio, da Selva e da Savana

Escritora: Silvana Salerno

Ilustradora: Ana Lúcia

Editora: Girassol

Preço: R$ 59,90

Com os Pés na África

Escritor: Sérgio Túlio Caldas

Ilustrador: Fefê Torquato

Editora: Moderna

Preço: Cerca de R$ 44

Esses três livros foram lançados em 2016 e são fáceis de serem encontrados, mas há muitos outros. Aqui estão outras sugestões. Se você se interessar por elas, mas tiver dificuldade para achá-las nas livrarias e bibliotecas de sua cidade, vale a pena olhar também os sebos, físicos ou virtuais.

A Amizade Eterna e Outras Vozes da África

Escritor: Ilan Brenman

Ilustradora: Catarina Bessell

Editora: Moderna

Diário de Pilar na África

Escritora: Flávia Lins e Silva

Ilustradora: Joana Penna

Editora: Pequena Zahar

O Tambor Africano e Outros Contos dos Países Africanos de Língua Portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe)

Seleção e adaptação: Susana Ventura

Editora: Volta e Meia

O Rei Mocho

Escritor: Ungulani Ba Ka Khosa

Ilustrador: Americo A. Mavale

Editora: Kapulana

A Mbira da Beira do Rio Zambeze

Escritor: Décio Gioielli

Organização: Heloisa Pires Lima

Fotografia: Marie Ange Bordas

Ilustradora: Suppa

Editora: Salamandra

Peixes Frescos

Autor: John Kilaka

Tradução: Chirstine Röhrig

Editora: Martins Fontes

