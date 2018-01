7 serviços de assinatura de livros para crianças

Foto: Robson Fernandjes/Estadão

A ideia de um serviço de assinatura de livros não é exatamente nova. Quem foi criança na década de 70 ou 80 talvez se lembre do Círculo do Livro. Criado em 1973, o Círculo era uma editora que enviava aos assinantes, periodicamente, uma revista promocional com informações sobre acervo e lançamentos. Quem participava tinha de escolher um determinado número de livros e os recebia em casa. As obras eram de alta qualidade, tanto editorial quanto gráfica, e os preços ficavam abaixo dos valores praticados na época.

O Círculo do Livro foi importante para a formação de leitores em uma época em que havia poucas bibliotecas e livrarias especializadas e chegou a ter, em 1983, 800 mil assinantes em 2.850 municípios brasileiros – muito mais gente do que atendem juntos os sete serviços que vocês verão neste post. O Círculo do Livro existiu até os anos 90 e até meados de 2014 não havia iniciativas com objetivo semelhante.

Os serviços de assinatura de livros para crianças, chamados também de clubes de leitura, foram o tema da coluna Estante de Letrinhas na Rádio Estadão da semana passada. Se você não ouviu e quiser acessar a coluna, clique aqui. Na rádio, falei de seis serviços e, depois que a coluna foi ao ar, descobri mais um. Por isso, abaixo estão sete clubes de leitura. Se você conhece algum outro que não esteja ai, me conte sobre ele!

As iniciativas mapeadas entregam obras em municípios onde não há livraria, mas a grande maioria dos assinantes é da região Sudeste do País e, principalmente, da capital paulista. Quem se interessar pelo serviço precisa ter em mente que a assinatura deve ser um das formas de contato com o livro, não apenas a única. Visitas a bibliotecas, livrarias e outros espaços de leitura são sempre estimulantes e possibilitam a descoberta de autores, obras, formatos e temas que possam interessam ao leitor.

Os sete serviços podem ser divididos em dois grupos: (1) os independentes, que não tem ligação com editoras, (2) e os criados pelas próprias editorias, que funcionam como um canal de distribuição das publicações. Todos afirmam ter os mesmos objetivos: formar leitores, apresentando às crianças escritores, ilustradores e livros de qualidade, selecionados por um grupo de especialistas. Também dizem que oferecem obras com gêneros, temáticas e projetos gráficos variados. Todos os serviços enviam os livros para a casa do assinante em uma embalagem especial, com o nome da criança e um material que ajuda o adulto a mediar a leitura. Os serviços independentes também dizem que, de uma forma geral, trabalham com quase todas as editoras do País. Analisando a proposta na teoria, todos parecem alcançar seu objetivo. E é justamente ai que os interessados devem ficar atentos: eles são bastante diferentes entre si e nem todos cumprem, de fato, o que prometem.

A seguir, você encontrará informações sobre cada um deles:

SERVIÇOS INDEPENDENTES

A Taba

A Taba nasceu como um site de conteúdo em janeiro de 2014 e em agosto virou um serviço de assinatura de livros. A idealizadora, Denise Guilherme, foi professora do ensino fundamental durante 12 anos, fez mestrado na área de Educação e trabalhou com formação de professores em projetos de leitura. Ao viajar pelo interior do País, em cidade onde faltam livrarias e bibliotecas, percebeu o quão difícil é o acesso à literatura de qualidade.

COMO É FEITA A INDICAÇÃO DOS LIVROS: Ao assinar o serviço, o interessado preenche um cadastro e define o perfil do leitor para quem as obras serão destinadas: bebês (crianças que estão desenvolvendo a linguagem, em média, até os 4 anos); iniciantes (crianças que estão aprendendo a ler, mas ainda precisam de ajuda); autônomos (leitores com fluência); e experientes.

BASE DE ASSINANTES: 300 assinantes em todos os Estados.

PREÇOS: Todos os planos entregam um livro por mês. A mensalidade do anual é de R$ 49, a do semestral, R$ 54,90 e a do trimestral, R$ 64,90. Há ainda um plano chamado contínuo, que custa R$ 64,90, e o leitor pode interromper a assinatura quando quiser. O frete já está incluso em todos os planos.

OPINIÃO: Três pessoas participam da curadoria, entre elas, Denise, com grande experiência no assunto, o que faz toda a diferença na qualidade do serviço. O preço é mais alto do que a maioria dos clubes de leitura, mas entrega de fato bons livros – e bons livros infantis não são exatamente baratos.

SITE: www.ataba.com.br

Booxs

Criado em outubro de 2014 por Claudio Ventura, profissional do mercado editorial desde 2004, o serviço é um dos pioneiros na era da internet. Entre as pessoas que compõem a equipe que faz a curadoria dos livros estão a escritora Alessandra Roscoe e as professoras, pesquisadoras e escritoras Angela Toledo, Silvia Orberg e Stella Bataglia.

COMO É FEITA A INDICAÇÃO DOS LIVROS: Pela faixa etária da criança. Ao assinar o serviço, o adulto preenche um cadastro e diz se ela tem de 0 a 3 anos, de 4 a 6, de 7 a 9 ou de 10 a 12. Após a terceira remessa, os pais podem pedir para mudar a faixa etária dos livros, caso sintam necessidade.

BASE DE ASSINANTES: O serviço tem 2 mil inscritos, e 30% deles estão concentrados em São Paulo.

PREÇOS: A assinatura de um livro por mês custa R$ 37,90 e a de dois, R$ 59,90. Também é possível comprar dois livros uma única vez e enviá-los de presente para alguém, por R$ 69,90. O valor do frete para qualquer município do Brasil está incluso no valor.

OPINIÃO: O serviço escolheu excelentes profissionais para fazer a curadoria dos livros e o material que é mensalmente enviado para os pais, e isso faz toda a diferença. O preço é mais alto do que a maioria dos clubes de leitura, mas entrega de fato bons livros – e bons livros infantis não são exatamente baratos.

SITE: www.booxs.com.br

Leiturinha

O engenheiro mecânico Guilherme Martins, um dos fundadores do Leiturinha, conheceu seu futuro sócio em 2005, quando fizeram juntos um MBA. Em 2013, já com filhos, tiveram a ideia de criar o serviço de assinatura de livros para o público infantil. Testaram com a família e amigos e foi um sucesso. Entregam, além do livro e do material de mediação, brindes. O assinante tem acesso livre a uma plataforma digital, com livros e vídeos.

COMO É FEITA A INDICAÇÃO DOS LIVROS: Pela faixa etária da criança.

BASE DE ASSINANTES: 18 mil assinantes em 2,5 mil municípios brasileiros.

PREÇOS: Para a entrega de um livro, o custo é de R$ 34,90 por mês, para dois livros, de R$ 54,90. Há um plano de uma entrega de dois livros, para presente, por R$ 69,90. Todos os planos dão direito à plataforma digital.

OPINIÃO: O Leiturinha afirma que trabalha com quase todas as editoras do Brasil, com destaque para Ciranda Cultural e Girassol, conhecidas por comercializar livros baratos e, por isso, tem o melhor preço. Não detalha quem são os profissionais que fazem a curadoria.

SITE: www.leiturinha.com

Petite Book

O clube de leitura nasceu de outro serviço, o Petite Box, que entrega caixas com presentes surpresas para gestantes. O administrador de empresas Felipe Wasserman percebeu que os pais tinham interesse em continuar com a assinatura após o nascimento do bebê e por isso criou o serviço de assinatura de livros.

COMO É FEITA A INDICAÇÃO DOS LIVROS: Por faixa etária – de 0 a 2 anos, de 3 a 4 e de 4 a 6 – e por sexo do leitor.

BASE DE ASSINANTES: 500 assinantes.

PREÇOS: Os planos que entregam um livro por mês custam R$ 42,90 (mensal), R$ 34,90 (trimestral) ou R$ 31,90 (semestral), além do frete. A entrega de um livro sem o vínculo com uma assinatura tem o valor de R$ 44,90 mais o frete. Já os planos que enviam dois livros por mês custam R$ 59,90 (mensal), R$ 54,90 (trimestral) ou R$ 49,90 (semestral), além do frente.

OPINIÃO: Escolher livros de acordo com o sexo do leitor é ultrapassado e vai na contramão de uma educação cada vez mais igualitária. Quem faz a curadoria é uma psicopedagoga, mas não há destaque para quem é o profissional ou sua formação. Também dizem que trabalham com várias editoras, mas destacam Ciranda Cultura e Girassol.

SITE: www.petitebook.com.br

SERVIÇOS LIGADOS A EDITORAS

Brinque-Book

Desenvolvido pela editora que leva o mesmo nome.

COMO É FEITA A INDICAÇÃO DOS LIVROS: Pela faixa etária da criança – de 1 a 3 anos e de 4 a 7 anos.

PREÇOS: O serviço entrega dois livros por mês. O trimestral custa 3 de R$ 64, o semestral, 3 de R$ 128 e o anual, 3 de R$ 256.

OPINIÃO:Os leitores recebem livros de apenas uma editora, o que restringe em certa medida o repertório. Por outro lado, o catálogo da Brinque-Book é de alta qualidade.

SITE: www.brinquebook.com.br/assinaturas

Expresso Letrinhas

Mantido pela Companhia das Letras.

COMO É FEITA A INDICAÇÃO DOS LIVROS: Pela faixa etária da criança – de 0 a 6 anos, de 7 a 9 e de

PREÇOS: Há um tipo de assinatura, que entrega dois livros por mês por R$ 54,90, além o valor do frete.

OPINIÃO: Os leitores recebem livros de apenas uma editora, o que restringe em certa medida o repertório. Por outro lado, o catálogo da Companhia das Letras é de alta qualidade.

SITE: www.expressoletrinhas.com.br

Leitura Viva

Criado pelo Sesi.

COMO É FEITA A INDICAÇÃO DOS LIVROS: Pela faixa etária da criança – de 6 a 8 anos, de 9 a 10, de 11 a 13 e a partir de 14 anos.

PREÇOS: O serviço entrega um livro por mês, ao custo de R$ 29,90. No primeiro mês, o assinante recebe um livro extra em casa.

OPINIÃO: Os leitores recebem livros de apenas uma editora, o que restringe em certa medida o repertório. Por outro lado, o catálogo do Sesi é de alta qualidade.

SITE: www.clubedolivro.sesisenaisp.org.br