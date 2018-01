6 livros para crianças sobre Frida Kahlo

Em suas pinturas coloridíssimas, a artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954) retratou os acontecimentos que marcaram profundamente sua vida: a poliomielite e o grave acidente de ônibus que sofreu na infância, causando lesões em sua coluna e em seu útero; os abortos; as traições do marido, o também pintor Diego Rivera (1886-1957). Também mostrou ao mundo sua visão sobre sexualidade, morte, política e deu voz ao seu México.

Frida é o centro da exposição Frida Kahlo – Conexões entre Mulheres Surrealistas no México, que será aberta ao público neste domingo, 27, no Instituto Tomie Ohtake, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Mas, como o próprio nome diz, quem for à mostra encontrará mais do que as obras de Frida – conhecerá outras mulheres, artistas, com quem a mais conhecida pintora mexicana dialogou ao longo da carreira. Clique aqui para ver o especial multimídia que o Estadão fez sobre a exposição.

Quem quiser apresentar Frida às crianças antes de levá-las à exposição, aqui vão algumas dicas de livros que contam a história da mexicana e falam de suas obras. Como no exterior a quantidade de livros sobre ela é enorme, acabei contemplando alguns deles:

Serviço

Frida Kahlo – Conexões entre Mulheres Surrealistas no México

Instituto Tomie Ohtake

Onde: Rua Coropés, 88 – Pinheiros, São Paulo; tel. (11) 2245-1900

Quando: De 27 de setembro a 10 de janeiro de 2016

De terça a domingo, das 11h às 20h

Entrada R$ 10 (grátis às terças-feiras). Para evitar filas, compre o ingresso antecipadamente

Caixa Cultural do Rio

Onde: Av. Almirante Barroso, 25, Centro, Rio de Janeiro; tel. (21) 3980-3815

Quando: De 2 de fevereiro a 27 de março de 2016

Caixa Cultural de Brasília

Onde: SBS – Quadra 4 – Lotes 3/4 – Brasília; tel. (61) 3206-9448

Quando: De 12 de abril a 12 de junho de 2016