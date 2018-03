5 livros sobre rock para crianças e adolescentes

Para comemorar o Dia Mundial do Rock, festejado nesta segunda-feira, 13, em todo o mundo, separei alguns livros que tratam do assunto direta ou indiretamente. Alguns deles já apareceram nesta Estante de Letrinhas. Eles estão na minha ordem de preferência. Vamos lá:

1. O Pequeno Livro do Rock

É um livro para adultos, mas os adolescentes vão amar. Não é uma história, mas um desenrolar de fatos, em quadrinhos. A obra traça um panorama da história do rock n’roll desde seus primórdios, em 1915. Passa pela criação da guitarra elétrica, por Elvis Presley, Ray Charles, Beatles, Stones, Pink Floyd, Johnny Cash, Black Sabbath, Ramones e muitos, muitos outros, até chegar a Amy Winehouse, Queens of the Stone Age, etc. Há várias páginas engraçadas, como a Você Dança o Rock n’Roll?, e uma série de indicações de álbuns produzidos em cada década. A leitura é simples e pode ser uma boa oportunidade para os pais ajudarem com as referências musicais.

Autor: Hervé Bourhis

Tradução: Fabiana Caso e Laurence Trille

Editora: Conrad

2. Gus e Eu – A História do Meu Avô e do Meu Primeiro Violão



Escrito pelo guitarrista Keith Richards, dos Rolling Stones, o livro é uma declaração de amor ao avô Theodore Augustus Dupree, o Gus, e mostra a influência que ele exerceu sobre o neto. As ilustrações são da artista plástica Theodora Richards, filha de Keith que herdou o nome do avô. Este livro esteve recentemente nesta Estante de Letrinhas.

Escritor: Keith Richards

Ilustradora: Theodora Richards

Editora: Globinho

3. SK8 – Manual do Pequeno Skatista Cidadão

Este livro, para quem se interessa pelo universo do skate, nasceu da música SK8, da banda Pequeno Cidadão, que faz rock psicodélico para crianças – por isso integra a lista. Para quem não conhece, vale a pena ir atrás: letras divertidíssimas e som de altíssima qualidade feito pelos músicos Antonio Pinto, Edgard Scandurra e Taciana Barros e pelos filhos desses músicos. Este manual passou por aqui em 2013.

Escritor: Vinicius Patrial

Ilustrador: Jimmy Loroy

Editora: Companhia das Letrinhas

4. Cultura

O multihomem Arnaldo Antunes está volta à lista. Seu poema Cultura, já musicado, foi ilustrado. Antunes brinca com as palavras e os outros significados que elas podem ter, e Thiago Lopes interpreta os versos com desenhos inusitados e divertidos. Leia aqui o post original.

Escritor: Arnaldo Antunes

Ilustrador: Thiago Lopes

Editora: Iluminuras

5. Falei pra Analu

O conto, do escritor Tino Freitas, é um dos 15 que integram o livro A Vida é Logo Aqui, que já esteve nesta Estante de Letrinhas. No texto, Tino trata de muitas questões: amor, sexualidade, amizade e descobertas típicas da adolescência. O conto trata de rock de maneira indireta. Analú, a protagonista se apaixona por um menino dois anos mais velhos do que ela e, ao longo da história, há uma série de referências musicais, como Legião Urbana, Capital Inicial, Pearl Jam e Radiohead, entre outras.

Organização: Nelson de Oliveira

Editora: Sesi-SP