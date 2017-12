15 destaques da programação do Flipoços

A 11ª edição do Festival Literário de Poços de Caldas (Flipoços), em Minas Gerais, começa no dia 1º de maio e segue até o dia 8 com uma programação abrangente que mistura literatura com cinema, artes, teatro e música. A seguir, separei da extensa programação 15 eventos para crianças e adultos que amam livros, música, fotografia!

1.

Oficina de Fotografia Pinhole

Os participantes fotografarão com uma Pinhole, revelarão as fotos P&B a bordo do trailer laboratório e as colocarão em um varal fotográfico. Oferecimento Janela Mágica. Para crianças acima 8 anos, adolescentes e adultos. Esta oficina será realizada em vários outros dias e horários. Quando: 1º de maio (domingo), das 10h às 12h. Local: Árvores falantes

2.

Mesa: Políticas Públicas do Livro e Leitura – O Livro no Brasil, em Minas Gerais e em Poços de Caldas e a Influência do Flipoços no Fomento à Leitura na Região

Encontro com Volnei Canonica, especialista em literatura infantil e juvenil pela Universidade de Caxias do Sul e atual diretor de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca do Ministério da Cultura; Luis Antônio Torelli, diretor da Editora Trilha Educacional e atual presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL); Rosana Mont’Alverne, editora da Aletria e atual presidente da Câmara Mineira do Livro (CML); e José Castilho Marques Neto, secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) do Ministério da Cultura; e João Alexandre Moura, mestre em Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas e secretário municipal de Cultura de Poços de Caldas. Mediação: Gisele Corrêa Ferreira, curadora do Flipoços. Quando: 1º de maio (domingo), às 18h. Local: Teatro da Urca

3.

Poética Musical – Dos Voos e Sonhos às Palavras

Bate-papo poético musical com o músico mineiro Rômulo Marques, que vive em Paris há mais de 20 anos. Lança seu primeiro livro, Voos e Sonhos na Mata, pela Editora Passarinho. Quando: 1º de maio (domingo), às 11h. Local: Arena Cultural

4.

Literatura Infantil – O Que É Que Essa Pessoa Tem? Falando de Eu, Fernando Pessoa, em Quadrinhos

Bate-papo com a escritora Susana Ventura, mestre e doutora em Letras, especialista em literatura brasileira e portuguesa. Quando: 2 de maio (segunda-feira), às 9h30. Local: Arena Cultural

5.

Literatura Infantil – Quero Ser Grande: As Histórias Infantis Agigantam a Coragem

Bate-papo com Claudia Nina, escritora, jornalista e doutora em Letras pela Universidade de Utrecht (Holanda) com tese sobre Clarice Lispector. Lançou recentemente Nina e a Lamparina. Quando: 2 de maio (segunda-feira), às 14h. Local: Arena Cultural

6.

Literatura Infantil – Contação de Histórias – Mentiras que Contam Verdades

Com Rosana Mont’ Alverne, autora, editora e contadora de histórias. É sócia-fundadora e publisher da Aletria Editora, especializada em literatura infantil e juvenil e presidente da Câmara Mineira do Livro. Quando: 3 de maio (terça-feira), às 9h30. Local: Arena Cultural

7.

Momentos Poéticos – UPI – Unidade de Poesia Intensiva

Bate-papo com a peruana Gloria Kirinus, autora de literatura infantil e juvenil e de livros teóricos sobre o tema. Mora em Curitiba e é autora da Editora inverso. Quando: 4 de maio (quarta-feira), às 16h30. Local: Teatro da Urca

8.

Mesa: Nova Geração de Escritores – Como os Autores Clássicos Influenciaram Minha Escrita?

Bate-papo entre o autor de O Frágil Toque dos Mutilados, Alex Sens; a blogueira e escritora de Confissões Online, Iris Figueiredo; o escritor do romance online ICK Perspectivas, Felipe Sali. Mediação: Lucas Figueiredo Silveira. Quando: 4 de maio (quarta-feira), às 14h. Local: Arena Cultural

9.

Literatura Infantil – Contação de História baseada no livro infantojuvenil Era Uma Vez Um Padre e um Rei…

Com Mariza Baur, jornalista, escritora, advogada e procuradora do Ministério Público. Quando: 4 de maio (quarta-feira), às 15h30. Local: Arena Cultural

10.

Mesa: Mídias Sociais – A Tecnologia Como Aliada da Literatura

Bate-papo com as escritoras e blogueiras Thatiane Machado e Iris Figueiredo. Quando: 5 de maio (quinta-feira), às 9h. Local: Arena Cultura

11.

Literatura Infantil – Filosofia para Crianças? Jean-Jacques Rousseau – Leitura Comentada

Bate-papo com o autor Cauê Borges, que também é compositor e poeta, com predileção pelo hai-kai. Autor do infantojuvenil Jean-Jacques Rousseau. Quando: 5 de maio (quinta-feira), às 14h30. Local: Arena Cultura

12.

Literatura Infantil – O Bullying e o Ser Diferente na Escola

Com Sérgio Biscaldi, redator publicitário e roteirista. Autor de As Cores do Esquisito. Quando: 5 de maio (quinta-feira), às 16h. Local: Arena Cultura

13.

Literatura Infantil – Malala, a Menina Que Queria Ir Para a Escola

Bate-papo com a escritora e jornalista Adriana Carranca. Quando: 6 de maio (sexta-feira), às 15h. Local: Teatro da Urca

14.

Entardecer com o Escritor – Contação de Histórias de Terror

Com Antonio Voorhees, que abordará de H.P Lovecraft e Edgar Allan Poe até as escritas de hoje. Quando: 7 de maio (sábado), às 17h30. Local: Espaço Sesc Flipocinhos

15.

Ciclo de Educação – Lab. Rede de Leitores

Direcionado a professores, educadores e outros profissionais da área da educação. O objetivo é levar os professores a criarem e experimentarem práticas de mediação de leitura (leitura crítica da mídia) que integram as redes sociais e a sala de aula. Vagas Limitadas, inscrições gratuitas antecipadas pelo pelo e-mail coordenacao@gsceventos.com.br. Quando: 7 de maio (sábado), das 9h às 12h. Local: Circuito Pegada Literária