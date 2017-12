10 sugestões para festejar o Dia Nacional do Livro Infantil O dia 18 de abril foi escolhido porque marca o nascimento, 1882, do escritor Monteiro Lobato. Confira dez livros de escritores e ilustradores bem diferentes, mas todos brasileiros, e que retratam o quão incrível é a nossa literatura feita para crianças. Há histórias engraçadas e tristes, prosa e poesia, para leitores todas as idades