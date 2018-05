Søren Kierkegaard em dose dupla: palestra e curso com entrada franca

O dia 5 de maio marca o aniversário de um dos mais importantes filósofos do século XIX: o dinamarquês Søren Kierkegaard. Uma bela forma de celebrar sua obra é acompanhar as atividades do professor Gabriel Ferreira, da UNISINOS, ao longo desta semana que se inicia em São Paulo.

Dias 11 e 12 de maio, o professor Gabriel fará uma palestra na Faculdade de São Bento e ministrará um minicurso na PUC, como parte do ciclo de palestras do grupo de pesquisa Origens da Filosofia Contemporânea, capitaneado pelo Prof. Dr. Mario Porta (PUC-SP).

Na Faculdade de São Bento, o tema será a ontologia de Kierkegaard e, na PUC, uma introdução a Kierkegaard e sua relação com o contexto mais geral da filosofia do século XIX.

Mais informações nos cartazes abaixo: