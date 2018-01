Por que a beleza importa? Um curso sobre a história da beleza

Começa hoje, 24 de agosto, na Casa do Saber, o curso A Beleza e a Origem do Humano, ministrado pelo filósofo e editor do Estado da Arte Eduardo Wolf.

O curso examina a experiência da beleza em diferentes períodos do desenvolvimento da história e da arte, em uma tradução dessa “filosofia dos sentimentos” para a vida real, apresentando uma origem dos valores, mas também da percepção de prazer, de significado e de equilíbrio. Todo ser humano é construído sob a presença tutelar da beleza. Ao desenvolver a consciência – e com ela a percepção do tempo e o medo da morte -, o ser humano foi capaz de representar o mundo. Para além de sua função formativa, apreciar essa representação é a fundação sobre a qual se constrói o espírito. Ela capacita cada um a não apenas participar do mundo, mas relembrá-lo como espectador e traduzi-lo em experiências, permitindo que a realidade seja estudada e compreendida. A beleza é o que faz o humano sair de si mesmo e transcender o mundo para enfrentá-lo.

O curso estará disponível para inscrições on-line.

Sobre o Eduardo Wolf:

Doutor em Filosofia pela USP, tendo sido pesquisador visitante na Universidade Ca’Foscari (Veneza, Itália), Eduardo Wolf foi articulista do jornal Zero Hora e da revista Veja e é editor da plataforma multimídia O Estado da Arte no jornal Estado de São Paulo. Editou, entre outros, os volumes Pensar a Filosofia e Pensar o Contemporâneo, lançados pela Arquipélago Editorial. Traduziu os ensaios de T. S. Eliot (Notas para uma Definição de Cultura e A Ideia de uma Sociedade Cristã e Outros Ensaios – É Realizações) e diversos títulos de filosofia (A Filosofia Antes de Sócrates, de Richard Mckirahan, A invenção da Filosofia, de Néstor-Cordero, entre outros). É assistente da curadoria do projeto Fronteiras do Pensamento.