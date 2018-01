Poesia em Casa Especial Polônia: Czesław Miłosz e Wisława Szymborska

Por Pedro Gonzaga

Neste especial sobre a Polônia, juntando-me a outros colunistas do Estado da Arte, preparei uma homenagem a esta nação tantas vezes dilacerada ao longo de sua história, em particular no século XX, por meio de uma breve seleção de seus maiores poetas. É espantoso que um país de fora do eixo central das línguas ocidentais tenha conseguido ganhar dois nobeis (Milosz e Szymborska), além de ter pelo menos mais um candidato forte e vivo, Adam Zagajewski. Boa parte dos poetas escolhidos já apareceu aqui no Poesia em Casa, mas nunca é demasiado a eles retornar. Nesta e na próxima semana, apresentarei algumas traduções, feitas do inglês e do espanhol, para maior conhecimento do público brasileiro. Ainda que seja um trabalho de versão deveras distante dos originais, creio que uma parte da maravilha desses líricos sobrevive a tudo, como o próprio país em que nasceram. Não custa também destacar o importante trabalho que a Companhia das Letras vem realizando com dois volumes traduzidos da poeta Wislawa Szymborska, na tradução acurada de Regina Przybycien, com enorme sucesso entre os leitores.

Hoje centrarei minhas escolhas nos dois maiores da poesia polaca, os laureados Szymborska e Milosz.

Escolhi quatro poemas que, para mim, representam em essência o que é a grande lírica e o fiz tendo em mente este luminoso trecho da apresentação de uma coletânea de poesia mundial feita pelo Milosz:

“Uma vez que a poesia lida com o particular, não com o geral, ela não pode — se for boa poesia — olhar para as coisas desta terra senão de maneira colorida, variegada, excitante, e, assim, ela não pode reduzir a vida em todas as suas dores, horrores, sofrimentos e êxtases, a uma tonalidade única de tédio ou resmungo. Desse modo, e por necessidade, a poesia está do lado do ser e contra seu aniquilamento.”