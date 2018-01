Poesia em Casa – Entre Ítacas

Por Pedro Gonzaga

Haverá dois tipos de leitores, não mais, e desta máxima não escapam os de poesia. De um lado, os que voltam sempre a um par de obras, a um par de autores, crendo cedo ou tarde chegar, por esgotamento, à fonte única de todas as totalidades; do outro, estão os leitores que buscam a cada dia uma nova voz, um novo texto, supondo residir no ignorado a peça que ainda revelará a plenitude apenas intuída. Não creio que sejam posições estanques, nem que somos esses mesmos leitores todo o tempo ou a vida toda. Mas que há uma inclinação, isso me parece inegável.

Penso pertencer ao segundo grupo. Durante anos, suportei calado a chacota, a mofa cruel de amigos (assim ditos) diante da minha busca por poetas chineses, persas, por líricos clássicos e modernos, atrás de um poema que revelasse em definitivo o que está para além dos umbrais da realidade.

Acessório dizer que nenhum leitor terá encontrado o que procurava, o que não deixa de ser uma figuração da vida: o espaço entre dois pontos inacessíveis, a irrecuperável partida, a inalcançável chegada, duas Ítacas diversas e iguais. Daí a figura de Ulisses e seu perene fascínio. Talvez mais que o próprio Homero, o alexandrino Kaváfis tenha entendido o destino do herói grego, que é também o dos leitores:

Ítaca

Assim que rumares para Ítaca

roga para que seja longo o caminho

cheio de peripécias e descobrimentos.

Aos lestrigões e aos cíclopes

ou ao iracundo Possêidon não temas,

não encontrarás tais coisas em teu caminho

se alto é teu pensamento e refinada

a emoção que a teu espírito e corpo toca.

Aos lestrigões e aos cíclopes

ou o fero Possêidon não haverás de encotrá-los

a não ser que os leve em tua alma,

a não ser que tua alma os coloque frente a ti.

Roga para que seja longo o caminho.

Que muitas sejam as manhãs de verão

ao chegares — com que prazer e alegria —

a portos nunca vistos.

Detém-te nos empórios da Fenícia

e compra ali belos artigos,

madrepérola e coral, âmbar e ébano,

e toda sorte de perfumes sensuais,

tantos perfumes sensuais quanto possas.

Visita muitas cidades egípcias

e lá aprenda e reaprenda com seus sábios.

Mantém sempre Ítaca em tua mente.

Lá chegar é teu destino.

Mas de nenhum modo apressa a viagem.

Melhor deixar que dure muitos anos,

para que chegue já velho à ilha,

rico com tudo que ganhaste no caminho,

sem esperar que Ítaca te dê riquezas.

Ítaca te deu uma graciosa viagem

se não fosse por ela não terias empreendido o caminho

mas agora ela já não tem nada para te oferecer.

E se a achares pobre, Ítaca não te terá decepcionado.

Sábio que te tornaste, com tanta experiência acumulada,

entenderás então tais Ítacas, o que elas significavam.

De minha parte, seguirei buscando a busca da terra poética que seja a derradeira Ítaca. Até lá prometo ir aqui na coluna à Escandinávia, ao México, à Índia ou ao arrabalde mais fundo de um Brasil qualquer, onde quer que esteja o fragmento de um lar.

Pedro Gonzaga é poeta, tradutor, músico e professor. Doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é autor de A Última Temporada, Falso Começo e O Livro das Coisas Verdadeiras (Arquipélago Editorial), sua estreia na crônica. Acaba de lançar mais um livro de poesia, Em outros tantos quartos da Terra.