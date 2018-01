Poesia em Casa – César Vallejo

Por Pedro Gonzaga⁠

A poesia hispânica, mesmo quando vinda do novo mundo, encontra, nas primeiras décadas do século XX, uma luminosidade, uma capacidade de registrar a força do sol, do campo, da natureza, que só encontra par na poesia chinesa clássica. Não é difícil observar isso em Vallejo, como também não em Jorge Guillén, ou mesmo em Llorca. É como se houvesse uma nitidez extraordinária em cada elemento, em cada cenário, produzindo imagens de imorredouros verões dentro da mente do leitor. Que esse calor irradie nossa precária semana.

“Verão”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Verão, já me vou. E me dão pena

as mãos submissas e pequenas de tuas tardes.

Chegas devotadamente; chegas velho;

E já não encontrarás ninguém em minha alma.

Verão! E passarás por minhas sacadas

com grande rosário de ametistas e ouros,

como um bispo triste que chegasse

de longe a buscar e bendizer

os anéis rotos de uns noivos mortos.

Verão, já me vou. Lá, em setembro

tenho uma rosa de que muito te encarrego;

haverás de regá-la com água benta todos

os dias de pecado e de sepulcro.

Se à força de chorar o mausoléu,

com luz de fé seu mármore alteia,

levanta ao alto teu responso, e pede

a Deus que siga para sempre morta.

Tudo há de ser já tarde;

e tu não encontrarás ninguém em minha alma.

Já não chores, Verão! Naquele sulco

Morre uma rosa que renasce muito…

Pedro Gonzaga é poeta, tradutor, músico e professor. Doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é autor de A Última Temporada, Falso Começo e O Livro das Coisas Verdadeiras (Arquipélago Editorial), sua estreia na crônica. Acaba de lançar mais um livro de poesia, Em outros tantos quartos da Terra.