Pedro Gonzaga: “Prefiro a verdade inacessível”

Em um de seus mais célebres poemas, Álvaro de Campos vociferava: “se têm a verdade, guardem-na!” Eu não a tenho. Quem sabe gostasse de tê-la. É mais provável que não. Prefiro a verdade inacessível de todo, apenas antevista, especulada, vivenciada ao estarmos no mundo, nas coisas que usamos, mal gestamos e acabamos por perder. Coisas sempre de passagem, ainda que nós mais de passagem do que elas.

O que me leva ao título desta coletânea de crônicas, reunidas a partir de minhas contribuições quinzenais para o jornal Zero Hora, acrescidas de um texto publicado na revista Norte, uma fábula real, que fala de como me converti em poeta.

Um livro das coisas verdadeiras em sua beleza fugidia, coisas engolfadas pelo tempo e depois resgatadas, envoltas pelo limo da memória, cobertas por essa pátina orgânica que as humaniza, que as deforma, que as engalana, que as corrompe.

Espero, acima de tudo, que os textos aqui reunidos tenham a virtude de permanecer interessantes, justificando assim, de algum modo, o tempo que você passa agora a lhes dedicar.

Por fim, as crônicas vêm acrescidas de pós-escritos, concebidos especialmente para esta edição. O objetivo desses comentários é repercutir tanto as reações dos leitores a determinados temas, como também admitir os fracassos que o espaço por vezes exíguo do jornal me impôs.

É uma crença útil que mantenho: tivesse mais espaço e tudo estaria resolvido.

Talvez, a cabo e a fundo, a verdade seja uma questão tão-somente de espaço.