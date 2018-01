Do último canto da Ilíada. Século VIII a.C.

Quase 10 anos de guerra. Heitor, a esperança dos troianos, foi morto por Aquiles que há doze dias brutaliza o seu cadáver para vingar a morte do amado Patroclus, e já o teria dilacerado não fossem as intervenções de Apolo. Instados por ele, os deuses deliberam pela restituição do corpo para que se cumpram os sacrifícios funerais… Confira o texto e a locução na íntegra.