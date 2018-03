O Grande Teatro do Mundo – “A Ciência, a Angústia e o Nada” de Martin Heidegger

O relacionamento com o mundo que prevalece em cada ciência enquanto ciência faz com que as ciências busquem as coisas e façam delas, daquilo que são e do modo como são, um objeto de investigação, definição e fundamentação. O ideal das ciências é nos auxiliar a nos aproximarmos da essência de todas as coisas.

A relação particular de cada ciência com as coisas é sustentada e guiada por uma orientação livremente escolhida por parte do ser humano. Nossas atividades pré- e extra-científicas também são maneiras de nos relacionarmos com as coisas. A ciência, porém, é única na medida em que dá ao objeto em questão, e só a ele, uma primazia fundamental, completa e explícita…. confira na íntegra.

