Novos Horizontes da Responsabilidade: Café Filosófico CPFL e Estado da Arte

O Café Filosófico do Instituto CPFL é um consagrado espaço dedicado ao franco debate de ideias e ao exercício do pluralismo intelectual. Em seus encontros, um sem número de intelectuais, nacionais e internacionais, já se encontraram para analisar e discutir com o grande público toda uma variedade de temas importantes para a compreensão da sociedade atual e do mundo contemporâneo.

O Estado da Arte, no contexto mais amplo da parceria com o Instituto CPFL, publicará, além da nova série de podcasts O Cânone em pauta e de textos clássicos do Grande Teatro do Mundo, conteúdos relacionados aos ciclos do Café Filosófico de 2017 acompanhados de artigos e entrevistas que ajudam a dar continuidade às discussões sobre os temas já apresentados no programa.

Conheça um pouco do primeiro ciclo, com curadoria do filósofo e professor da Unicmap Oswaldo Giacoia Jr.: os novos horizontes da responsabilidade.