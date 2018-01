Por que nossas cidades são da forma que são? Por que vemos muito trânsito e poucas pessoas caminhando? Por que existe um déficit de moradia? Quais são os passos para tornar nossas cidades mais humanas e mais dinâmicas? Quais são as prioridades para a gestão urbana das nossas cidades?

Este será o tema do Esquina x Caos Planejado: Guia de Gestão Urbana, com Anthony Ling que acontece no próximo sábado, dia 05 de agosto a partir das 09h em São Paulo (End: Birô Groenlândia, 906 Jardim América, São Paulo).

Em seu recém-lançado Guia de Gestão Urbana (editora BEI), o urbanista Anthony Ling apresenta um conjunto de propostas para gerir as cidades de maneira eficiente, sustentável e viável economicamente a partir da administração de seus espaços públicos e privados. Neste curso, Ling irá aprofundar as propostas descritas no livro e detalhar quais as alternativas para gerir algo tão orgânico quanto uma cidade.

