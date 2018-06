Falando de Música: Béla Bartók, Homero e os rapsodos iugoslavos de Milman Parry

por Leandro Oliveira

No ‘Falando de Música’ de hoje, trago aos leitores do Estado da Arte uma tradução muito especial. Trata-se do artigo do compositor húngaro Béla Bartók (1881 – 1945) sobre suas pesquisas, nos Estados Unidos, com o material da Coleção de Milman Parry.

Bartók, conhecido de todo amante da música clássica do século XX, foi um compositor cuja contribuição, como se verá, se estendeu para além de sua obra autoral. Colecionador, ele mesmo, de canções folclóricas (obras transmitida não através do texto musical, mas pela tradição oral), dedicou-se, nos últimos anos de sua vida, a estudar e transcrever as pesquisas do brilhante classicista de Harvard, Milman Parry (1902 – 1935). Ao lado de Albert Lord, Parry registrou o trabalho de poetas-cantores capazes de recitar poemas heróicos tão longos quanto a Odisseia, de Homero. Esses rapsodos, em pleno século XX, foram indispensáveis para a melhor compreensão da oralidade na poesia antiga, e não por acaso chamaram a atenção do estudioso e colecionador Bartók.

Coleção Parry de Música Folclórica Iugoslava

O eminente compositor, que está trabalhando sobre o acervo, discute seu significado

De Béla Bartók

Do The New York Times, domingo, 28 de junho de 1942

Desde que cheguei aos Estados Unidos, em outubro de 1940, muitas pessoas me perguntam repetidas vezes o que estou fazendo aqui. Quando explico que estou estudando e transcrevendo as Milman Parry Records, com uma bolsa da Universidade de Columbia, parece que quase ninguém sabe da própria existência dessa coleção, menos ainda sobre sua excelência.

Para começar, é a mais importante coleção de música folclórica, única no gênero. A história de sua origem é esta:

O professor Milman Parry, um filólogo clássico da Universidade de Harvard, decidiu, há alguns anos, ir à Iugoslávia para explorar os poemas populares existentes. Ele foi lá duas vezes com um aluno, Albert Lord, em 1933 e 1934. Ele estava equipado com um aparelho de gravação de fitas duplos e diversas fitas, com orientações e sugestões do Dr. George Herzog da Columbia University, especialista na pesquisa da música folclórica.

Resultados notáveis

O resultado dessas duas viagens é incrível. Dr. Parry encontrou dois poemas com o comprimento da Odisseia, um com cerca 13.000 versos, outro com 12.000. Ele também coletou muitos poemas mais curtos, de vários milhares de linhas. Gravou ainda a maioria dessas músicas; a mais longa com mais de doze horas, não incluindo o repouso do cantor (e provavelmente do colecionador).

O total de registros feitos com noventa cantores diferentes é de mais de 2.200 fitas de dupla face. O Dr. Parry também colecionou e gravou cerca de 300 outros tipos (chamados de “canções femininas”), em cerca de 350 fitas de dupla face (alguns deles em turco ou albanês), e música folclórica instrumental em oito registros.

Após seu retorno em 1935, o professor Parry morreu em um trágico acidente. O Sr. Lord está preparando os textos para publicação.

Ouvi falar dessa coleção maravilhosa quando visitei os Estados Unidos em abril de 1940, para uma turnê de cinco semanas (minha segunda visita aos Estados Unidos). Disseram-me que a parte musical (as melodias), com algumas exceções, ainda não foram transcritas. Uma das razões para meu retorno aos Estados Unidos foi a possibilidade de um estudo cuidadoso deste material, que eu senti falta na Europa.

Nenhum instrumento de registro

Os servo-croatas (e os búlgaros) nunca usaram instrumentos de registro quando fizeram coleções de sua própria música folclórica. (No entanto, o uso de um instrumento de gravação é hoje considerado como uma condição sine qua non nesse tipo de trabalho de pesquisa.) O valor científico e a confiabilidade do material iugoslavo publicado existente são, portanto, consideravelmente diminuídos. É verdade que existem alguns registros comerciais de música folclórica dálmata disponíveis na Iugoslávia. Há cerca de cinquenta registros de poemas heróicos iugoslavos em um arquivo fonográfico de Berlim e alguns em Praga. Mas o que é tudo isso em comparação com 2.200 registros de dupla face da Parry Collection! A importância disso consiste primeiro em sua vastidão: é de fato a mais rica coleção gravada de música folclórica iugoslava enumerada; é a coleção por excelência deste material.

Em segundo lugar, não é uma coleção fragmentária, como até agora as melhores coleções de música folclórica na Europa foram; cada música é completamente gravada. Nós, pobres estudiosos desses países orientais, tivemos que economizar em tempo, em confusão, em despesas, em tudo. Assim, geralmente nos limitávamos à gravação das primeiras três ou quatro estrofes, até mesmo de baladas de quarenta a cinquenta estrofes, embora soubéssemos muito bem que cada peça deveria ser gravada do começo ao fim.

Em terceiro lugar, os registros são do ponto de vista mecânico, razoavelmente bons – em qualquer caso, muito melhores do que a média dos registros científicos europeus feitos no local (nas aldeias). Foram usados fitas de alumínio, um material muito resistente para reproduzir os registros, que o céu sabe com que frequência são necessários na transcrição, sem a menor deterioração. Às vezes as faixas são gravadas superficialmente, mas as cópias podem ser feitas em números quase ilimitados.

Registros Contínuos

Em quarto lugar, os registros das peças mais longas são contínuos, graças às duas placas de disco na máquina de gravação. Teoricamente, cada peça, não importa quanto tempo seja, poderia ter sido gravada sem qualquer interrupção (o cantor, é claro, teve que descansar depois de algumas horas de canto). Eu tenho algumas lembranças melancólicas de nossas preocupações e problemas, quando, depois de cada dois minutos e meio de canto, o negócio tinha que ser interrompido, o registro pronto era retirado, a nova fita colocada, e enquanto isso, o cantor geralmente esquecia onde havia parado.

Em quinto lugar, há muitas “conversas” além das canções incorporadas na gravação, conversas entre colecionador e cantor sobre os dados relacionados com a música, com o cantor, com as circunstâncias referentes à performance da música, etc. Quando você escuta essas “conversas”, você realmente tem a sensação de estar no local, conversando com aqueles cantores camponeses. Transmite-nos uma impressão emocionante de vivacidade, da própria vida.

Em sexto lugar, alguns dos poemas heróicos, ou pelo menos algumas partes deles, foram gravados do mesmo cantor duas vezes, com um intervalo de alguns dias ou algumas semanas entre as gravações. Este processo é importante. As diferenças, por um lado, e as partes idênticas, por outro lado, mostrarão quais partes das palavras (ou melodias) são mais constantes, quais partes estão mais sujeitas a mudanças e em que grau. (O leitor deve ter em mente que as canções folclóricas são um material vivo e, como toda coisa ou ser realmente vivo, sujeito a mudanças perpétuas, preservando a constância apenas de certas fórmulas gerais.) Poucas ocorrências em nossas coleções europeias são conhecidas. Isso poderia ter sido feito. Como variação deste experimento, o mesmo poema foi gravado de diferentes cantores, a fim de mostrar quais são os traços pessoais dependendo dos cantores individuais, e quais são os permanentes, além da personalidade do cantor.

Estas são as qualidades excepcionais que elevam esta coleção única a um nível nunca alcançado por qualquer coleção europeia conhecida por mim.

Certamente, tem algumas deficiências, mas onde se pode encontrar uma coleção sem qualquer falha? Coleções de músicas folclóricas inerentemente não podem ser feitas sem imperfeições. Além disso, essas deficiências são insignificantes em comparação com as realizações. Uma deficiência está em um plano espiritual. De acordo com uma regra bem conhecida dos pesquisadores sobre música folclórica, a transcrição das palavras da música gravada deve ser feita imediatamente após o término do registro; em qualquer caso, enquanto o cantor está presente e disponível para eventuais explicações. Esta regra não foi observada, provavelmente para poupar tempo.

O colecionador trabalhou com um croata, vindo das fileiras, mas com uma educação razoavelmente boa e com um senso aguçado de poemas populares. Após a conclusão do trabalho de pesquisa na Iugoslávia, o croata foi trazido para os Estados Unidos e trabalhou aqui por muitos meses, transcrevendo os textos dos registros. Embora estivesse presente no trabalho da gravação na Iugoslávia e conhecesse a língua e seus vários dialetos, não obstante, não conseguia distinguir, aqui e ali, algumas palavras ou algumas linhas dos registros.

Esta lacuna – considerando sua ocorrência rara – é bastante insignificante, e eu a menciono apenas para indicar minha absoluta imparcialidade na abordagem do grande trabalho do professor Parry. Se ele tivesse insistido em transcrever o texto no ato, ele teria perdido meses e meses fazendo isso, e provavelmente teria feito apenas metade da gravação. Mesmo se alguém começar o negócio de coletar músicas folclóricas com a firme resolução de transcrever cada linha, cada palavra dos textos no local, ocorre que – e sei por experiência própria quantas vezes isso ocorre – que, por alguma razão ou outra, não há absolutamente nenhuma possibilidade de agir de acordo com este princípio.

Gravando as Pessoas

Tendo feito uma notação preliminar da melodia e a transcrição de todo o texto, segue-se o grande momento de gravação. (Isso costumava ser o método do meu trabalho). Freqüentemente ocorre que o cantor altera involuntariamente algumas das palavras ou linhas ou até mesmo coloca palavras completamente diferentes na melodia ao gravá-la. Às vezes, o colecionador, que está sempre com pressa e trabalhando em estado de excitação, não percebe as diferenças menores e acredita que tudo está bem. Às vezes, pode acontecer que um dos parentes do cantor interrompa o trabalho com irritação e ordene que ele saia imediatamente da reunião amistosa e volte para casa apressadamente. Agora, mesmo que o colecionador tenha notado alguns desvios nas palavras do registro, ele dificilmente pode fazer qualquer coisa para registrar as variações no local.

Deixar bem basta

Conseguir o cantor novamente significaria talvez uma perda de um ou vários dias; então o colecionador deixa as coisas como estão e leva seu material para casa, apenas para descobrir que há várias palavras ou linhas em seus registros que ele não consegue entender e transcrever. E, para dizer a verdade, isso ocorre com mais frequência – por assim dizer, na minha coleção – do que na Parry Collection.

Outra falha é a unilateralidade voluntária do material: 2.200 registros com poemas heróicos e um pouco mais de 200 com outros tipos de melodias não dão uma imagem adequada da frequência real dos vários tipos de melodias (alguns tipos importantes estão completamente ausentes). A ideia original do professor Parry era investigar apenas os poemas heróicos e as formas e meios de desempenho. Podemos ser gratos a ele por não ter aderido ao seu primeiro plano e por ter registrado alguns exemplos de outros tipos também. Por outro lado, se ele tivesse gravado mais músicas das “mulheres”, ele provavelmente não poderia ter gravado tantos poemas heróicos. Esta última e mais importante parte é tão completa quanto humanamente possível. Este foi seu objetivo principal e isso ele alcançou.

Feito na undécima hora

Quando insisto na importância internacional de dispor de uma coleção de poemas heróicos iugoslavos o mais completa possível, devo acrescentar as seguintes observações:

O trabalho foi feito na undécima hora. Já em 1934 e 1935 havia sinais de declínio lento e constante e deterioração na vida de poemas heróicos. O céu sabe se e como eles podem sobreviver aos eventos desastrosos atuais.

Esses poemas parecem ser os últimos remanescentes de um uso popular de pelo menos vários milhares de anos, expressos em palavras e na música, remontando talvez à antiguidade, aos tempos dos poemas homéricos. Em nenhum outro lugar pode ser encontrado um uso semelhante, nem mesmo nos outros países dos Balcãs. O professor Parry, por sua intuição, aproveitou a última chance para preservar sua imagem sonora.

Sou muito grato às universidades de Columbia e Harvard pelo privilégio de transcrever e estudar essas músicas. E todos nós que estamos interessados na música folclórica do leste europeu sempre pensaremos com profunda gratidão pelo falecido professor Parry, a quem agradecemos este material.

Tradução: Leandro Oliveria