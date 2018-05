Falando de Música – A morte de Tom Wolfe (e uma festinha no Lenny Bernstein)

por Leandro Oliveira

Lamentamos quase todos a morte de Tom Wolfe. Ao menos, aqueles que sabem admirar a capacidade de observação que se traduz naquilo que a língua inglesa chama por “wit”, este misto de inteligência arguta e bem humorada, eventualmente culta e sarcástica que poucos dominam. Tom Wolfe era, antes e sobretudo, um dos poucos e grandes mestres do wit. E os amantes de música clássica devem a ele um dos textos mais divertidos – e provocativos – da história de nossa crônica.

‘Radical Chic’, que ocupou o número completo de junho de 1970 na “New York Magazine”, é histórico por atacar frontalmente a frivolidade política do compositor e maestro Leonard Bernstein (que neste ano de 2018 vê celebrada o centenário de seu nascimento em diversas salas de concerto de todo mundo). Naquele não tão longínquo ano de 1970, Bernstein convidava amigos para uma reunião em sua residência na Park Avenue, com o objetivo de arrecadar fundos para a representação legal de um caso que ficou conhecido como o julgamento do Panther 21 – quando vinte e um membros do grupo “Pantera Negra” foram presos e acusados ​​de planejar ataques com bombas e rifles de longo alcance nas delegacias de Nova York.

O ensaio de Wolfe reverbera um termo que serviria desde então para caricaturar toda inclinação progressista na intelectualidade endinheirada de países ocidentais. “Radical Chic” começa e termina com a descrição surreal de um sonho imaginário, no qual Bernstein vê um homem negro erguer-se por sobre um piano Steinway de calda – a metáfora reforçada da bizarra e cômica justaposição promovida pelo maestro, a de militantes racialistas e a decoração eventualmente kitsch de uma cobertura de alto-padrão em Nova Iorque.

Após a publicação, Bernstein escreveu vários esboços de auto-justificativas, mas o estrago foi grande. O relato da “festa” acabou por escancarar parte do conhecido – e reconhecido – paradoxo de um certo intelectualismo de esquerda, vigoroso até os dias de hoje.

Concluindo com as palavras de Michael Bracewell:

‘Mmmmmmmmmmmmmmmm. Estes são bons.’ No que certamente deve ser uma das peças mais audaciosas do cenário na prosa moderna, o ensaio clássico de Tom Wolfe,”Radical Chic”, ganha velocidade não com uma palavra ou uma frase, mas com um som. Publicado pela primeira vez na revista New York em junho de 1970, este relato de uma festa de arrecadação de fundos realizada por Leonard e Felicia Bernstein para o grupo político extremista Black Panthers, no duplex de cobertura de Bernstein no Upper East Side de Manhattan, tomaria seu lugar como uma das mais implacáveis acusações de sofisma metropolitano e de autopromoção pública jamais escritas. Mmmmmmmmmmmmmmmm: 16 letras deslizando pela página impressa fazem o trabalho de um capítulo de abertura. Em seu ronronar onomatopéico de contentamento, é não apenas um exemplo decisivo do método de Wolfe como polemista literário, mas a essência de seu tratado sobre o Radical Chic. Pois seu tema é como as altas classes da cultura – os ricos, elegantes e íntimos da alta sociedade – procuraram se deleitar tanto no glamour vicário quanto no monopólio da virtude por meio da participação pública na política de rua: uma política, sobretudo, de minorias, tão distantes de sua esfera de experiência e tão absurdamente, diametralmente, oposta às ilhas de privilégio em que a aristocracia cultural mantém seu isolamento, que toda a base de seu relacionamento está descontroladamente fora de escopo desde o início.

Leandro Oliveira é compositor e regente de orquestra, doutorando em “Educação, Arte e História da Cultura” pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e anfitrião do projeto “Falando de Música” da Osesp.