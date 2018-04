Bach, Cantata de Páscoa BWV 249

por Leandro Oliveira

Bach apresentou esta obra pela primeira vez em 1725 (no dia primeiro de abril), como uma cantata de Páscoa. Deixo aos leitores do Estado da Arte aqui no Estadão esta apresentação com Sir John Eliot Gardiner regendo o célebre Oratório do compositor alemão.

A tradução abaixo foi matizada entre uma versão italiana e outras em português (sobretudo aquela de Claudia Dornbusch e Stéfano Paschoal, editada pela Edusp)

Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße,

Erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt!

Lachen und Scherzen begleitet die Herzen,

Denn unser Heil ist auferweckt.

Venham, pés ligeiros, apressem-se e corram,

Alcancem a caverna que esconde Jesus!

Risos e brincadeiras acompanham os corações,

Pois nossa Salvação ressuscitou.

Maria Magdalena

O kalter Männer Sinn!Wo ist die Liebe hin,

Die ihr dem Heiland schuldig seid?

Maria Jacobi

Ein schwaches weib muß euch beschämen!

Petrus

Ach, ein betrübtes Grämen

Johannes

Und banges Herzeleid

Petrus, Johannes

Hat mit gesalznen Tränen

Und wehmutsvollem Sehnen

Ihm eine Salbung zugedacht.

Maria Jacobi, Maria Magdalena

Die ihr, wie wir, umsonst gemacht.

Maria Madalena

Oh espírito insensível dos homens.

Onde está o amor

Que deveis ao Salvador?

Maria Jacobi

Uma mulher frágil precisa envergonha-vos!

Pedro

Ah, uma amarga tristeza

João

E uma dor temente do coração

Pedro e João

E com lágrimas salgadas

E melancólica saudade

A Ele oferecemos um bálsamo.

Maria, mãe de Tiago e Maria Madalena

Que vós, como nós, em vão preparastes.

Maria Jacobi

Seele, deine Spezereien

Sollen nicht mehr Myrrhen sein.

Denn allein mit dem Lorbeerkranze prangen,

Stillt dein ängstliches Verlangen.

Maria, mãe de Tiago

Ó alma, tuas especiarias

Não serão mais mirra.

Somente o esplendor da coroa de louros

Abrandará teu temeroso desejo.

Petrus

Hier ist die Gruft

Johannes

Und hier der Stein,

Der solche zugedeckt;

Wo aber wird mein Heiland sein?

Maria Magdalena

Er ist vom Tode auferweckt!

Wir trafen einen Engel an,

Der hat uns solches kundgetan.

Petrus

Hier seh ich mit VergnügenDas Schweißtuch abgewickelt liegen.

Pedro

Aqui está a sepultura

João

E aqui a pedra

Que a cobria;

Mas onde estará meu Salvador?

Maria Madalena

Ele ressuscitou dos mortos!

Encontramos um anjo

Que isso nos contou.

Pedro

Vejo aqui com alegria,

Que o sudário foi desenrolado.

Petrus

Sanfte soll mein Todeskummer

Nur ein Schlummer,

Jesu, durch dein Schweißtuch sein.

Ja, das wird mich dort erfrischen

Und die Zähren meiner Pein

Von den Wangen tröstlich wischen.

Pedro

Meu medo da morte será

Apenas um doce sono,

Jesus, através de Teu sudário.

Sim, ele me refrescará,

E enxugará minhas lágrimas,

De dor, docemente, da face.

Maria Jacobi, Maria Magdalena

Indessen seufzer wir

Mit brennender Begier:

Ach, könnt es doch nur bald geschehen,

Denn Heiland selbst zu sehen!

Maria, mãe de Tiago e Maria Madalena

Enquanto isso suspiramos

Neste desejo ardente:

Ah se pudéssemos logo ver

O próprio Salvador!

Maria Magdalena

Saget, saget mir geschwinde,

Saget, wo ich Jesum finde,

Welchen meine Seele liebt!

Komm doch, komm, unfasse mich,

Denn mein Herz ist ohne dich

Ganz verwaiset und betrübt.

Maria Madalena

Diga, diga-me rápido

Diga onde posso encontrar Jesus,

Aquele que minha alma adora!

Venha então, Senhor, venha e abrace-me,

Porque sem Ti meu coração

É totalmente orfão e triste.

Johannes

Wir sind erfreut,

Daß unser Jesus wieder lebt,

Und unser Herz,

So erst in Traurigkeit zerflossen und geschwebt,

Vergißt den Schmerz

Und sinnt auf Freudenlieder;

Denn unser Heiland lebet wieder.

João

Estamos felizes,

Pois nosso Jesus vive novamente,

E que nossos corações,

Antes feridos e atormentados,

Esqueçam a dor.

Voltemos à canção de alegria,

Porque nosso Salvador ressuscitou!

Preis und Dank

Bleibe, Herr, dein Lobgesang!

Höll und Teufel sind bezwungen,

Ihre Pforten sind zerstört;

Jauchzet, ihr erlösten Zungen,

Daß man es im Himmel hört!

Eröffnet, ihr Himmel, die prächtigen Bogen,

Der Löwe von Juda kömmt siegend gezogen!

Que glória e agradecimento

Continuem, Senhor,

A ser Teu canto de louvor!

O inferno e demônio foram vencidos,

Seus portais foram destruídos;

Celebrai com júbilo, ó línguas redimidas,

Para que sejam ouvidas até nos céus!

Abra, oh Céus, seus esplêndidos arcos,

O Leão de Judá vem vindo, vitorioso!

Boa Páscoa a todos!